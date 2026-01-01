Цялостната подмяна на довеждащия водопровод за Пещера се очаква да приключи след 90 дни.

Това съобщи пред журналисти в града министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който заедно с представители на местната власт направи първа копка за реконструкцията на съоръжението. Подписано е и споразумение за цялостната подмяна на довеждащия водопровод на града.

"Водопроводът е с дължина малко над 2,5 км и обектът e разделен на три подучастъка. Проектът се финансира по инвестиционната програма за общински обекти.

Водопроводът се измества извън обхвата на пътното платно, което ще предотврати бъдещи аварии от тежкия трафик и ще улесни експлоатацията и евентуалните ремонти", изтъкна министърът.

Той отбеляза също, че новият водопровод ще се изгражда успоредно, като превключването ще се извърши едва след като строителството е напълно приключило. Шишков отбеляза, че водопроводът е гравитачен, а директната държавна инвестиция гарантира, че разходите за изграждането му няма да се калкулират в цената на водата за крайните потребители, като същевременно ще се намалят загубите и ще се подобри качеството на водата.

Кметът на община Пещера Йордан Младенов благодари на министър Шишков и правителството за бързата реакция и за включването на този важен обект в инвестиционната програма на държавата.

Той посочи, че водопроводът захранва голяма част от община Пещера и допълни, че е на над 70 години. Тръбите са етернитови, силно амортизирани и негодни за експлоатация. Младенов каза също, че части от трасето преминават по поречието на река Новомахаленска и по пътя Пещера - Батак и допълни, че движението на тежкотоварни камиони оказва натиск върху старите тръби.

Кметът на Пещера напомни, че при наводненията в края на август реките Стара и Новомахаленска са подкопали терена, а свлечените камъни допълнително са разрушили водопровода, което е наложило спешна нужда от започване на ремонт.

По-късно в Областна администрация министър Шишков ще проведе среща с областния управител Борислав Богословов, кметове и народни представители от региона в рамките на инициативата „Регионите говорят“. Около 15:30 часа е предвиден брифинг за медиите.