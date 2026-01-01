Британският комик и бивш телевизионен водещ Ръсел Бранд беше осъден на 10 години и шест месеца затвор за изнасилване и сексуални посегателства срещу четири жени. Присъдата беше произнесена на 9 ноември от Кралския съд „Саутуърк“ в Лондон, съобщава Reuters.

51-годишният Бранд беше признат за виновен миналата седмица по едно обвинение в изнасилване и три обвинения в сексуални посегателства. Престъпленията са извършени между 2004 и 2009 г., когато комикът е на върха на телевизионната и филмовата си кариера.

При произнасянето на присъдата съдия Джоел Бенатан определи Бранд като сексуален хищник, който е смятал, че славата му позволява да пренебрегва общоприетите правила на поведение.

Според Reuters британският комик ще трябва да изтърпи две трети от наложеното наказание в затвора, преди да бъде освободен под надзор.

По време на съдебното заседание бяха представени свидетелства за дългосрочните психологически последици от престъпленията.

Една от пострадалите, която е била изнасилена през 2009 г., разказа, че след случилото се е имала сериозни затруднения със съня и храненето, наложило ѝ се е да прекъсне временно работа и да потърси подкрепа от родителите си.

Друга жена заяви пред съда, че е изпитвала срам и психологически страдания в продължение на близо две десетилетия след сексуалното посегателство.

Бранд отрече обвиненията по време на процеса и настояваше, че всички негови сексуални контакти са били по взаимно съгласие. Съдебните заседатели обаче го признаха за виновен по четири обвинения, като го оправдаха по две други обвинения в изнасилване и едно в опит за непристойно посегателство.

Случаят може да има и допълнително развитие. Лондонската полиция продължава разследването на още две предполагаеми изнасилвания, за които е подадена информация срещу Бранд. Едно от твърденията се отнася до момиче, което е било на 16 години към момента на предполагаемото престъпление.

Разследващите не изключват възможността да се появят и други жени с оплаквания срещу комика.

Според информация на лондонската полиция разследването, довело до осъдителната присъда, е включвало разговори с над 100 свидетели, събиране на повече от 400 свидетелски показания и преглед на над 1400 документа.

Работата по случая е започнала след журналистически разследвания на Channel 4, The Times и The Sunday Times през септември 2023 г., когато публично бяха оповестени първите сериозни обвинения срещу Бранд.

Ръсел Бранд придобива широка популярност във Великобритания като стендъп комик и телевизионен водещ, а впоследствие участва и в холивудски продукции като „Forgetting Sarah Marshall“, „Get Him to the Greek“ и „Arthur“.

През последните години той се отдалечава от традиционните медии и развива собствено онлайн присъствие като коментатор на обществени и политически теми.

След обявяването на осъдителната присъда британската прокуратура подчерта, че Бранд е използвал популярността и общественото си положение, за да извършва сексуални престъпления.

Разследващите призоваха и други потенциални пострадали да се свържат с полицията.