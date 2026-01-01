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Шестима работници са загинали, а осем други все още се издирват след мощна експлозия в металургичен завод край град Алиага, в западния турски окръг Измир

По последна информация ранените са 14, като трима от тях са в тежко състояние. Пострадалите са транспортирани в различни болници в региона.

Според първоначалните констатации експлозията е станала по време на отливане на течна стомана. Предполага се, че мостов кран се е скъсал и е паднал в електродъгова пещ, което е довело до тежкия инцидент.

Очевидци разказват, че взривът е бил изключително силен и е предизвикал паника в района. 

 

 

Сякаш земята се размести под краката ни. Помислих, че е земетресение. Когато погледнах към отсрещната фабрика, излизаше черен дим“, разказва Дениз Юлкер пред „Милиет“.

Междувременно турският министър на правосъдието Акън Гюрлек съобщи, че прокуратурата в Менемен е започнала незабавно разследване на трагедията. По случая са назначени четирима прокурори, които трябва да установят точните причини за експлозията.

Издирването на осемте работници, останали под развалините, продължава.

Иво Радойков/БТА
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