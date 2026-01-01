Шестима работници са загинали, а осем други все още се издирват след мощна експлозия в металургичен завод край град Алиага, в западния турски окръг Измир.

По последна информация ранените са 14, като трима от тях са в тежко състояние. Пострадалите са транспортирани в различни болници в региона.

Според първоначалните констатации експлозията е станала по време на отливане на течна стомана. Предполага се, че мостов кран се е скъсал и е паднал в електродъгова пещ, което е довело до тежкия инцидент.

Очевидци разказват, че взривът е бил изключително силен и е предизвикал паника в района.

🇹🇷 A powerful explosion hits a metallurgical plant in Turkey A powerful explosion and subsequent fire hit the HABAŞ Iron and Steel Factory in the Aliağa district of Izmir. The blast occurred in the section where oxygen cylinders are filled. More than 10 workers have been injured, and there are initial reports of workers temporarily trapped inside the facility. — Visegrád 24 (@visegrad24) November 9, 2026

„Сякаш земята се размести под краката ни. Помислих, че е земетресение. Когато погледнах към отсрещната фабрика, излизаше черен дим“, разказва Дениз Юлкер пред „Милиет“.

Междувременно турският министър на правосъдието Акън Гюрлек съобщи, че прокуратурата в Менемен е започнала незабавно разследване на трагедията. По случая са назначени четирима прокурори, които трябва да установят точните причини за експлозията.

Издирването на осемте работници, останали под развалините, продължава.