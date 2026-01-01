Руското разследващо издание „Новая газета“ от днес прекратява дейността си и се подготвя да напусне централния си офис в Москва след последното заседание на редакционния екип. То се оттегля под натиска на държавните власти, който според него е направил продължаването на журналистическата му работа невъзможно, предаде Ройтерс.

Вестникът, основан от последния съветски лидер Михаил Горбачов със средства от Нобеловата му награда за мир за 1990 г., продължи да излиза въпреки значителното засилване на цензурата след началото на руската пълномащабна инвазия в Украйна през 2022 г.

В края на миналия месец обаче изданието обяви, че ще трябва да прекрати дейността си, след като беше обявено за „чуждестранен агент“, а банките спряха да обработват даренията от читатели, на които то разчиташе за финансовото си оцеляване. Редакцията и домът на главния редактор бяха претърсени, а друг високопоставен журналист е под домашен арест в очакване на съдебен процес.

„Най-ужасното е, че ние, които ръководим редакционните екипи, не можем да защитим журналистите си“, заяви бившият главен редактор Дмитрий Муратов пред публика в Лондон миналия месец.

Муратов получи Нобеловата награда за мир за 2021 г., като я посвети на шестима свои убити колеги. Сред тях е и разследващата журналистка Анна Политковска, която отразяваше войните в Чечения.

Кремъл, който обвинява чуждестранни разузнавателни служби в опити да предизвикат недоволство в руското общество, и преди е заявявал, че определени ограничения върху свободата на медиите са необходими в момент, когато Русия е въвлечена в това, което определя като екзистенциална борба със Запада заради Украйна.

Някои твърдолинейни военни блогъри пък обвиняват „Новая газета“, че систематично прокарва антируски наратив – твърдение, което изданието многократно е отхвърляло като невярно.

По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков омаловажи значението на закриването на изданието, като заяви, че става дума за част от „стандартен ротационен процес“. По думите му някои медии прекратяват дейността си, но на тяхно място се появяват нови в условията на силно конкурентна медийна среда.

В обширна статия на сайта на „Новая газета“ е описана операцията на журналистите по събиране на вещите и освобождаване на редакционните помещения. В нея е цитирана журналистката Ирина Воробьова, според която духът на изданието ще продължи да живее като „добър вирус“.

„Дори ядрена експлозия не би могла да го унищожи. Той ще продължи да живее у всеки, който е бил част от него.“