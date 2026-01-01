Представители на синдикатите и работодателите коментираха пред журналисти проектобюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2027 г. след края на заседанието на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ). Те заявиха, че в него има положителни неща.

Подкрепили сме бюджета с бележки относно максималния осигурителен доход и минималните осигурителни прагове, както и относно предложението за до 75% от обезщетението от майчинството да се дава на майките, които се върнат на работа, заяви заместник-председателят на Българската стопанска камара Мария Минчева. Няма логика да получавате и заплата, и обезщетение, посочи тя за подкрепата за майките при връщане на работа.

С бюджета се увеличават размерите на някои обезщетения - при смърт на осигурено лице и средствата през втората година майчинство, отбеляза Минчева. Бюджетът на ДОО гарантира всички права от миналата година, подчерта също тя.

Подкрепихме проектобюджета на ДОО за 2027 г., защото той притежава доста достойнства, каза Ася Гонева от Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ). В приходната част всички приходни параметри са увеличени. Правителството продължава линията на употреба на минималните осигурителни доходи като инструмент за изсветляване на икономиката и за защита правата на осигурителните лица, посочи Гонева. Подкрепяме увеличението на максималния осигурителен доход, добави също тя.

Като положително Гонева отбеляза и това, че всички плащания по Кодекса за социално осигуряване имат ръст. Тя заяви, че минималното и максималното обезщетение за безработица също се увеличават. КНСБ оценява и ръста на максималната пенсия, добави Гонева.

По-рано днес социалният министър Наталия Ефремова обяви, че проектобюджетът на ДОО за следващата година е приет в Надзора на НОИ с единодушие.