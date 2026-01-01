Прокуратурата води разследване за инцидента, при който 18-годишен шофьор прегази и уби 4-годишно дете в Плевенско, съобщиха от обвинението.

Припомняме, че фаталното произшествие е станало на 7 ноември в село Гривица. Младият водач е блъснал детето. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни. Дежурен екип от разследващи, автоексперт и съдебен лекар са извършили оглед.

Местопроизшествието не е запазено в първоначалния му вид, тъй като майката на детето веднага е взела тялото оттам и го е внесла в къщата.

Трагедия в плевенското село Гривица: 18-годишен шофьор прегази и уби 4-годишно дете

Откритите биологични следи на пътното платно потвърждават, че ударът е станал върху платното за движение. Установено е, че шофьорът е напуснал мястото веднага след инцидента, за да се предпази, по думите му, от саморазправа от страна на агресивно настроени близки на детето.

Автомобилът е посочен от бащата на водача и е предаден на полицията за оглед. Заради ескалиралото напрежение в селото е осигурено засилено полицейско присъствие за гарантиране на обществения ред.

Водачът е привлечен като обвиняем. Наложена му е забрана за напускане на страната, както и временно отнемане на свидетелството за управление на МПС. Поради чистото съдебно минало, отрицателните проби за алкохол и наркотици, оказаното от него съдействие и все още неизяснения напълно механизъм на ПТП, на обвиняемия е определена мярка за неотклонение „подписка“.

Разследването продължава под надзора на прокуратурата.