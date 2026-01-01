Хванаха голямо количество високоградусов алкохол в бидони в Ловешко, съобщиха от полицията.
На 6 ноември унифомерни и митничари са извършили проверка в къща в село Кирчево, обитавана от 69-годишен мъж.
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В постройка в имота са открити 7 бидона с вместимост от 100 до 200 литра, съдържащи различни количества високоградусов етилов алкохол.
При измерване с техническо средство е установено, че алкохолът е с концентрация от 43,5 до 49,5 градуса.
Собственикът на имота не е представил документи за платен акциз. Изяснява се дали е осъществявал търговска дейност.