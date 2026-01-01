В събота вечерта е получен сигнал за масово управление на електрически превозни средства в централната градска част на София. Водачите са били предимно деца и младежи. Незабавно са изпратени екипи на полицията на мястото и въпросната група е установена. В такива ситуации трябва да се действа изключително внимателно, за да се запази животът и здравето на всеки участник в движението. Това съобщиха на брифинг от отдел „Пътна полиция“ към СДВР.

Сред участниците са установени и малолетни. Въпросната група веднага се е разпръснала в различни посоки. Има водачи, които са влезли в улиците с насрещно движение.

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Масово групата е управлявала в тъмната част на денонощието, което е абсолютно забранено, много от тях са били и без защитни каски. Създават предпоставки за възникване на пътнотранспортни произшествия.

На 13 години е било най-малкото дете с електрически мотопед от групата деца и младежи, която предизвика опасна ситуация по улиците на столицата, обясни инспектор Иво Биков от „Пътна полиция“.

Ще има санкции както за децата и младежите, така и за родителите им, каза още Биков.

БТА

Виждаме безконтрол от страна на родителите. Нали разбирате, че тези деца най-вероятно нямат собствени средства и най-вероятно тези превозни средства са им закупени от родителите, посочи той.

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Крайно време е родителите да разберат, че с даването на такъв тип превозно средство те трябва да научат децата си на основните правила за движението по пътищата, както и че отговорността с даването им е изключително голяма. Биков припомни, че когато детето е малолетно отговорността я носи родителят.

На място е спрян, установен и глобен един пълнолетен водач, че е без каска и затова, че управлява в тъмната част на денонощието, което е забранено. Впоследствие чрез системата за видеонаблюдение са установени част от нарушителите и са призовани да се явят в отдел „Пътна полиция“ за взимане на отношение. От тези нарушители има и малолетни деца.

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"Организацията на тази проява не е спонтанна, тя е организирана. Имаме информация кога и къде са се организирали толкова много хора за толкова кратко време, но няма да издаваме, за да предотвратим бъдещо струпване на такъв тип хора", добави Биков.

Назад във времето също са се събирали такива групи, но в по-малък мащаб, каза още той.