Съдът в Кочани започна изслушването на вещото лице Винко Гаица, който има изготвени до момента над 6000 експертизи за катастрофи в Република Северна Македония. Гаица е направил експертизата си по всички доказателства, събрани по време на огледа, протокола и фотоалбума на мястото на катастрофата, пише БНТ.

Гаица е категоричен, че катастрофата е станала в следствие навлизането на кола "Рено" в лентата на автомобила марка "Фолксваген", управляван от Ива Михайлова. Мястото на удара се установява от следите, оставени от счупени стъкла, течности, както и начина, по който автомобилите инерционно са се движили след сблъсъка и крайното им положение.

Анализът на доказателствата и оставените следи твърдо сочат, че двете коли са се ударили в лентата, където се е движил автомобилът, управляван от Ива, точно там, където има следи от счупено стъкло. Тези следи не са описани в скицата към протокола, а само са заснети.

Не е отчетено и разстоянието между двата автомобила, след като са спрели.

Винко Гаица, вещо лице: "Тази методология, по която съм направил този извод, е част от всички правила за анализ в ЕС и САЩ. И съвпада изцяло с всички компютърни модели. Това е типичен челно-ексцентричен удар между два автомобила. Това означава, че двата ударили се автомобила не остават на мястото на удара, а имат последваща ротация."

По време на изслушването му стана ясно още, че автомобилът "Рено", без товар е с 400 кг по-тежък от автомобила "Фолксваген". По-тежката кола се е завъртяла на повече от 50 градуса след удара. А по-лекият автомобил се е отклонил едва на 8 градуса и е спрял плътно вдясно в своята лента на движение.

"Има следа от лекия аввтомобил "Рено", която започва в дясната лента, преминава в лявата лента и продължава, което също доказва, че колата "Рено" е навлязла в лявата лента", продължи вещото лице.

Това се потвърждава и от факта, че десният фар на автомобила "Рено" и предния номер на колата "Фолксваген" са паднали именно в лявата лента.

В началото на поредното заседание по делото срещу Ива Михайлова в Кочани беше докладвано, че е издадена заповед за 30-дневното ѝ задържане, след като тя е напуснала територията на Република Северна Македония. Първоначално не беше докладвано, че тя иска да се включи чрез видеоконферентна връзка и да участва в делото. В хода на заседанието съдът докладва, че в 11.45 ч. е постъпила молба от Ива Михайлова и заседанието беше прекъснато, за да се запознаят страните с документите. След възобновяване на заседанието съдът отхвърли молбата на Ива Михайлова като неоснователна.

Прокурорът поиска допълнителна медицинска експертиза за здравословното ѝ състояние. За целта да бъдат използвани представените през последните месеци медицински документи, както и нейни публикации в социалните мрежи.

Адвокатът на Михайлова Николай Димитров съобщи, че тя отново е постъпила в болница в България.

Николай Димитров, адвокат на Ива Михайлова: "Това, което се случва към момента с моята клиентка, е, че след 12-дневен престой в "Пирогов" и едноседмична рехабилитация лекуващите ѝ лекари са преценили, че отново трябва да влезе в болнично заведение. В момента е в Окръжна болница, където продължава нейното лечение. Има увреждания по гръбначния стълб, за които лекуващите лекари прецениха, че следва да вземат мнението и на техни колеги, преди да бъде решено каква точно интервенция да бъде извършена на Ива."

Прокурорът възрази срещу молбата на Ива Михайлова да участва лично в делото чрез видеоконферетна връзка. Игорчо Кръстов изтъкна, че прокуратурата търси Ива Михайлова. Обвиняемата може да се яви лично в съдебната зала и да участва в делото, както това беше да предишното заседание. Според прокурора безспорен е фактът, че Михайлова не е спазила мерките за неотклонение и умишлено и съзнателно е избягала, с което е решила делото се гледа без нея.

Съдът прецени, че молбата на Ива Михайлова се отхвърля като неоснователна.

БТА

Български депутати ще следят делото срещу Ива Михайлова в Кочани, в София ще има протест

БТА

Български депутати в залата

На заседанието присъстваха депутатите Елисавета Белобрадова от „Демократична България“ и Кръстьо Врачев от „Възраждане“. По думите на Белобрадова причината е загрижеността за здравето на Михайлова и за човешките права.

Тя се позова на доклада на Европейската комисия, който според нея посочва три основни проблема на Северна Македония: липсата на конституционни промени, липсата на борба с корупцията и „най-важното – политическия натиск върху съдебната система“. „Това са основни акценти в този доклад, които всъщност обосновават нашето присъствие тук – наблюдение на един процес, който трябва задължително да защити обективната истина и да отразява независимостта на съдебната власт“, каза Белобрадова. Според нея присъствието на български депутати е принципно, независимо дали Михайлова присъства на заседанието.

Михайлова е в България от 12 октомври, въпреки че документите ѝ са били отнети. Случаят предизвика напрежение между София и Скопие.