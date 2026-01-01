За днес в Основния съд в Кочани е насрочено поредното заседание по делото срещу Ива Михайлова, която е с двойно гражданство – българско и на Северна Македония, за участие в автомобилна катастрофа, при която има починал човек.

Михайлова е обвинена в тежко престъпление, свързано с безопасността на движението по пътищата в Северна Македония. Произшествието, в което няколко души, включително тя самата, са пострадали, се случва в началото на октомври 2025 г.

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Документите на Ива Михайлова са отнети след катастрофата, а Апелативният съд на Северна Македония потвърди решението на Основен съд – Кочани, с което бе отказана възможността Ива Михайлова да проведе необходимото ѝ лечение в България, въпреки предоставените заключения на компетентна здравна институция в Северна Македония за тежестта на състоянието ѝ, както и на предписаното ѝ лечение и обстоятелството, че то не може да бъде осигурено в страната.

На 12 октомври стана ясно, че Ива Михайлова се намира в България и още същия ден е хоспитализирана в "Пирогов", което предизвика напрежение между София и Скопие.

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Пред българските медии Ива Михайлова и българският ѝ адвокат Николай Димитров казаха, че са влезли в България през ГКПП, а Михайлова се е легитимирала с личните си карти, издадени от Северна Македония и България. Според МВР в Северна Македония обаче в системата на Гранична полиция излизането ѝ от страната не е регистрирано.

По искане на прокуратурата съдът в Кочани промени мярката за неотклонение на Михайлова в 30-дневно задържане под стража, а от МВР я обявиха за международно издирване.

Днес делото трябва да продължи в нейно отсъствие, като на него трябва да бъдат представени експертизите, осъществени от защитата ѝ, за ситуацията по време на произшествието.

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Тъкмо въпросът къде се е случил сблъсъкът между двата автомобила е в същината на наказателното производство. На пътя от противоположната страна на посоката на движение на Михайлова е имало полицейски автомобил, който в този момент е извършвал проверка на спряна кола. Според експертизата на обвинението Ива Михайлова, чиято лента е била свободна, е навлязла в противоположната лента за движение, където се е движел и другият автомобил, участвал в катастрофата. Според защитата ѝ обаче другият автомобил е навлязъл в нейната лента за движение. Изяснява се също дали загиналото лице е носело колан и дали наличието на строителни материали в автомобила е повлияло за изхода.

В досегашните заседания стана ясно, че нито един от присъствалите на място не са видели катастрофата, а единственият свидетел, който управлявал автомобила си след този на Ива Михайлова, твърди, че тя не е напускала своята лента за движение.