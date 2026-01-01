Нова зрелищна и заплетена битка за територия очаква зрителите на най-екстремното риалити “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. След седмица на множество обрати на Арената и извън нея, Ураганите и Канарите отново ще премерят сили в сблъсък за най-желаната територия в голямата игра - Резиденцията.

Още преди стъпването си на бойното поле обаче воините и в двете племена ще предприемат стратегически ходове. Завръщането на студентката Йоанна при Ураганите ще предизвика смесени реакции, а водещата коалиция ще трябва да реши дали да преосмисли избора си за капитан тази седмица. Междувременно Юлия, Жасмина, Иван и Виктория ще обмислят план, който може да преобърне играта за Канарите.

Ще успеят ли Зелените да се измъкнат от Изолатора, гледайте в следващия епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.