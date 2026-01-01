Китайският лидер Си Дзинпин наруши установения протокол, като посрещна лично американския президент Доналд Тръмп на летището в Шънджън преди двустранната им среща на върха на АТИС. Тръмп пристигна от Филипините, където проведе разговори с президента Фердинанд Маркос-младши и други световни лидери.
Xi Jinping personally met Trump at the plane’s stairs. The Chinese leader did not meet Putin. https://t.co/ppt1G4DIzc— Visegrád 24 (@visegrad24) November 18, 2026
По-рано, по време на срещата на върха, Си представи Китай като защитник на глобализираната икономика и се срещна с руския президент Владимир Путин. Двамата авторитарни лидери подчертаха близките отношения между страните си.
Just earlier, Chinese President Xi Jinping PERSONALLY welcomed President Trump as he stepped off Air Force One in Shenzhen, China, for their historic summit. 🇺🇸Join👉 @SGTnewsNetwork 📎 X (Twitter)▪️Truth Social https://t.co/0n9FLl2rHO— The Mad Hatter (@GeraldAvery17) November 18, 2026
Историческа среща
Тръмп ще участва и в безпрецедентни съвместни разговори със Си и Путин. Руският президент заяви, че очаква от срещата „значителни потенциални ползи“.
Междувременно държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Тръмп не разглежда евентуална среща със севернокорейския лидер Ким Чен Ун като отстъпка, като подчерта, че засега няма потвърждение за подобна среща.