Разкрита е кражбата на 7000 евро от имот в исперихското село Малко Йонково. Извършителят се оказал 50-годишният син на потърпевшата, съобщиха от полицията.

Сигналът за престъплението бил подаден около 22:00 ч. на 14 ноември в Районното управление в Исперих. 76-годишна жена с постоянен адрес в Разград съобщила, че от имота ѝ в село Малко Йонково са откраднати 7000 евро.

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Парите се намирали в полиетиленова чанта, оставена в кашон с дрехи. По данни на жената сумата изчезнала в периода между 30 май и 14 ноември.

В хода на разследването по образуваното досъдебно производство е установено, че кражбата е извършена от 50-годишния ѝ син.