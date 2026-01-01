35-годишен мъж е задържан в Белоградчик, след като е представил съмнително свидетелство за управление на автомобил, издадено в чужбина. При проверката полицаите установили, че той шофира в рамките на едногодишен срок от административното му наказване за същото нарушение. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин.

На 17 ноември патрулиращи полицаи спрели на бул. „Съединение“ лек автомобил „Ауди“ с видинска регистрация, управляван от жител на село Гара Орешец. Мъжът представил чуждестранно свидетелство за управление, чиято автентичност предизвикала съмнения у служителите на реда.

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Последвалата проверка показала, че 35-годишният мъж не притежава и никога не е притежавал българска шофьорска книжка. Установено било и че управлява автомобила в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние.

Документът е иззет с протокол за доброволно предаване, а водачът е задържан за срок до 24 часа. По случая в РУ – Белоградчик е образувано досъдебно производство.