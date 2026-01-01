21-годишен шофьор с положителна проба за кокаин и метамфетамин опита да избегне полицейска проверка в разградското село Ясеновец. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Около 17:40 ч. на 17 ноември, при посещение на сигнал в селото, патрулен екип забелязал товарен автомобил „Фолксваген Бестел“. Водачът не се подчинил на подадения сигнал за спиране и ускорил движението си.

Хванаха шофьор на товарен камион с положителна проба за кокаин, канабис и амфетамин

След кратко преследване полицаите успели да спрат автомобила. При последвалата проверка 21-годишният шофьор бил тестван с уред „Drug Test 5000“, който отчел положителен резултат за кокаин и метамфетамин.

Мъжът е задържан в Районното управление в Разград. По случая е образувано досъдебно производство.