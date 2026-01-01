Земетресение с предварително определен магнитуд 5,7 беше регистрирано в сряда сутринта, в 02:48 ч., в сеизмичната зона Вранча в Румъния. Трусът беше усетен и в Република Молдова, където жителите почувстваха две последователни разтърсвания, предава кореспондентът на БТА в Тараклия Ирина Богоева. Националният център за управление на кризи съобщи, че е задействал механизма за докладване на Кризисния щаб, предаде информационната агенция IPN.

Според институцията властите събират информация, за да оценят ситуацията и евентуалните последици от земетресението. Към момента няма съобщения за жертви, а отговорните институции са в готовност да реагират при необходимост.

Националният център за управление на кризи призовава гражданите да спазват мерките за безопасност при земетресения: да се укриват под стабилна маса, да стоят далеч от прозорците, да не използват асансьори и да избягват повредени сгради.

Същевременно гражданите се призовават да се информират от официални източници и да се обаждат на телефон 112 само при спешни случаи.

Земните трусове бяха усетени и в град Тараклия, където живеят представители на българското национално малцинство в Република Молдова, предава кореспондентът на БТА в Тараклия.