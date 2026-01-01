Реформата в пенсионния модел да се насочи към стимулиране на развитието на втория пенсионен стълб и засилване на капиталово-покривния елемент в пенсионния доход, като не следва да се допуска пренасочване на вноски от универсалните пенсионни фондове към държавното обществено осигуряване (ДОО). Това препоръчват от Фискалния съвет на България в свое становище относно проекта на Закон за бюджета на ДОО за 2027 година.

От Фискалния съвет заявяват, че пренасочване на вноски от универсалните пенсионни фондове към ДОО би намалило временно касовия недостиг, но би довело до увеличаване на бъдещите задължения на първия пенсионен стълб.

По отношение на изравняването на осигурителната тежест на държавните служители и магистратите с всички останали заети лица, Фискалният съвет потвърждава категоричната си подкрепа. От институцията посочват, че за да няма двоен режим и противопоставяне на заетите по сектори, правилата трябва да бъдат еднакви за всички, т.е. в обхвата на реформата следва да се включат и заетите в сектор „Отбрана и сигурност“.

Поддържането на балансиран бюджет на социалното осигуряване е възможно благодарение на трансфера от държавния бюджет за покриване на недостига, пише в становището. Приходите от осигурителни вноски се увеличават с по-бърз темп от този на разходите (11,9 на сто срещу 8,3 на сто), което се отразява положително на дефицита.

Фискалният съвет обаче отчита, че подобрението е постигнато основно чрез административно повишените осигурителни прагове, а не чрез структурни мерки. Дефицитът не намалява като сума - просто нараства с по-бавен темп (3,7 на сто) и достига 6,7 млрд. евро. Като дял от брутния вътрешен продукт (БВП) дефицитът се свива от 5 на сто до 4,75 на сто заради по-високия номинален ръст на БВП.

Проблем остава сериозната уравниловка във величината на получаваните пенсии, като не се отчита в достатъчно значима степен връзката принос за осигурителната система и величината на получаваната пенсия - 45,5 на сто от пенсионерите получават минимална или социална пенсия, а коефициентът на заместване спада до 51,6 на сто, пише в становището.

Проектът на Закон за бюджета на ДОО за 2027 година бе одобрен вчера на първо гласуване от парламентарната Комисия по бюджет и финанси.

По отношение на проекта на Закон за бюджет на НЗОК 2027 година, който също бе приет на първо четене вчера от бюджетната комисия, Фискалният съвет отбелязва, че растежът на разходите на НЗОК за следващата година е по-нисък от предходните години, но близо до ръста на номиналния БВП, т.е. отразява задържане на дела им, а не консолидация.

Структурата на разходите обаче остава непроменена – болничната помощ и лекарствата формират близо три четвърти от здравноосигурителните плащания и над 70 на сто от увеличението им, а заявеният приоритет на извънболничната помощ и профилактиката не намира достатъчно отражение в разпределението на средствата, пише в становището.

В съответствие с позицията на Фискалния съвет по Бюджет 2027 г., реалното задържане на разходите за здравеопазване до 2029 г. следва да се постигне чрез мерки за ефективност, а не чрез ограничаване на достъпа до здравни услуги.

Фискалния съвет определя за приоритетни следните мерки: Преглед на разходите в здравеопазването по подхода, препоръчван от ЕК, с количествени цели и показатели за резултат (сега липсват измерими показатели); Реструктуриране на болничната помощ и пренасочване на дейности към извънболничната помощ; Заплащане на изпълнителите, обвързано с качество и резултати; Намаляване на директните плащания на домакинствата; Резервът от 169 млн. евро (3 на сто) следва да се използва по ясни правила; Ефективност на използване на лекарствата вместо ограничаване; Нов модел на плащане на болниците.