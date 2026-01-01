Фалшиви евробанкноти с обща номинална стойност 17 300 евро са иззети при полицейска операция в пазарджишкото село Паталеница. За случая са задържани мъж на 45 години и 48-годишна жена, с която живеел на семейни начала.

Разследването започнало след сигнал от служител на бензиностанция в района на септемврийското село Варвара. Клиент платил гориво и напитки с банкнота от 100 евро, която се оказала неистинска.

На място бил извършен оглед, а банкнотата била иззета. За изясняване на случая бил сформиран екип от криминалисти, разследващи полицаи и експерти от Районното управление в Септември.

В хода на разследването органите на реда установили самоличността на 45-годишен мъж от село Паталеница и 48-годишната му партньорка. Със съдействието на служители от РУ – Пазарджик било извършено претърсване в обитаваната от двамата къща. Там били открити неистински банкноти с номинал от 100 и 200 евро на обща стойност 17 300 евро.

Парите са иззети, а двамата са задържани в ареста на РУ – Септември. Изяснява се дали неистински парични знаци са били използвани и в други търговски обекти.

По случая е образувано досъдебно производство. Разследването продължава под надзора на Окръжната прокуратура в Пазарджик.