За нова измамна схема с обещания за парична помощ от 300 евро на човек предупредиха от полицията в Шумен. Съмнителното съобщение се разпространява в затворена група във Viber, като целта е кражба на лични и банкови данни.

В съобщението се твърди, че Българският червен кръст (БЧК) предоставя финансова помощ от 300 евро на човек със съдействието на Световната програма по прехраната на ООН.

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За да получат парите, потребителите са приканени да попълнят личните си данни чрез посочен интернет адрес. Един от участниците в групата дори заявил, че вече е получил сумата по банковата си сметка. След проведен телефонен разговор с него обаче станало ясно, че профилът му във Viber е бил хакнат.

ОД на МВР-Шумен

От полицията уточняват, че съобщението съдържа съмнителен линк за кандидатстване, който няма видима връзка с официалните организации, посочени в него.

ОД на МВР призовава гражданите да не отварят линка и при никакви обстоятелства да не предоставят лична или финансова информация. Хората не бива да въвеждат ЕГН, адрес, телефонен номер, банкови данни, номера на банкови карти, CVV кодове или пароли.

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От полицията предупреждават още гражданите да не се доверяват на обещания за лесни и незабавни парични помощи. Целта на измамното съобщение е да бъдат откраднати личните и банковите данни на потребителите, категорични са от ОД на МВР–Шумен.