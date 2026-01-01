Летище Горна Оряховица направи още една важна стъпка към възстановяването на гражданските полети. На аеропорта пристигна модерно авиационно оборудване за проверка на пътници и багажи, съобщиха от Общината.

Новата рентгенова апаратура от последно поколение е необходима за изпълнение на изискванията за сигурност в гражданското въздухоплаване и ще създаде техническа възможност летището да обслужва пътнически и товарни полети.

Община Горна Оряховица

Доставката беше посрещната от кмета на общината Петя Иванова, досегашния кмет Николай Рашков и Антони Търницов от Управителния съвет на дружеството концесионер на летището.

Избраха Петя Иванова за кмет на Горна Оряховица до края на мандата (СНИМКИ/ВИДЕО)

Подготовката на персонала е на финалната права

Паралелно с модернизирането на техническото оборудване напредва и подготовката на служителите, които ще обслужват пътниците.

От концесионера уточняват, че наетите след проведен подбор по-рано тази година служители вече са преминали необходимото обучение, което е в заключителната си фаза.

След калибрирането на новите рентгенови системи екипите ще завършат подготовката си.

Очакванията са до края на декември персоналът да бъде готов за сертифициране от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“.

Очакват отпадане на ограниченията през януари

Още през тази седмица започва процедура по премахване на действащите дерогационни ограничения, които към момента не позволяват на летището да обслужва граждански полети.

Според прогнозите на концесионера процедурата трябва да приключи през януари 2027 г. Това ще бъде още една съществена стъпка към възстановяването на търговските полети, но конкретна дата за тяхното възобновяване засега не е обявена.

Община Горна Оряховица

Горна Оряховица с амбиция да се превърне в Северната врата на България

Възстановяването на търговските полети е сред основните приоритети на местната власт от началото на настоящия управленски мандат.

От Община Горна Оряховица подчертават ролята на досегашния кмет Николай Рашков, който през тригодишното си управление поставя акцент върху развитието на летището и неговия потенциал.

Под негово ръководство Общинската администрация установява активно партньорство с новия концесионер в подкрепа на усилията за възстановяване на гражданските полети.

Община Горна Оряховица

Подкрепата на местната власт продължава и при настоящия кмет Петя Иванова.

Според общинската администрация възстановяването на дейността на летището ще даде сериозен тласък на икономическото развитие не само на Горна Оряховица, но и на целия регион.

Амбицията е градът да се превърне в своеобразна Северна врата към България, която да открие нови възможности за транспорт, бизнес и инвестиции.