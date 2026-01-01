Специализираната полицейска операция е проведена вечерта на 16 ноември след получена информация за мъж, който разпространявал наркотици в столицата. Това съобщиха от полицията.

След установяване самоличността му, на ул. „Димитър Манов“ служителите на реда спрели за проверка управлявания от него таксиметров автомобил. Наркотестът на 64-годишния мъж отчел положителен резултат, очаква се резултатът от кръвната проба.

СДВР

При извършените процесуално-следствени действия у него бил намерен и иззет пакет с около 10 грама марихуана, а от автомобил – близо 40 таблетки екстази, 16 пакета с марихуана, голямо количество кристали, амфетамин на прах и сумата от 570 евро и 100 щатски долара. Мъжът бил задържан с полицейска мярка до 24 часа, а по случая образувано досъдебно производство по чл. 354а, ал.1 и чл. 343б, ал. 3. Според експертната справка иззетото количество наркотични вещества е близо 500 грама метамфетамин, близо 70 грама марихуана, над 11 грама екстази и повече от 9 грама амфетамин.

СДВР

Задържаният е криминално проявен и осъждан. След доклад на материалите в Софийска градска прокуратура му е повдигнато обвинение и взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ до 72 часа.