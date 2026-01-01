Мощна експлозия беше чута в саудитската столица Рияд тази сутрин, предадоха журналисти на Франс прес.

“Вратите във всяка стая се отвориха от взрива, а светлините за кратко изгаснаха”, каза жител на Рияд пред АФП, докато друг заяви, че “усетил вибрация на прозорците”.

Саудитската служба за гражданска защита първо обяви, а малко по-късно отмени и предупреждение за въздушна тревога в южните градове Джазан, Наджран и Хамис Мушаит.

Yemen launched a missile attack on Riyadh, Saudi Arabia, with security alerts issued across several areas, Al Arabiya announced. #Yemen #SaudiArabia #WestAsia https://t.co/CqvCH5tyNs — IranPress (@IranPress_eng) November 18, 2026

Хутите редовно атакуват Рияд, отбелязва АФП. По-рано тази сутрин водената от Саудитска Арабия коалиция обяви, че е прехванала крилата ракета, изстреляна срещу Рияд.

“Крилата ракета, изстреляна от терористичната групировка на хутите срещу района на Рияд, бе прехваната и унищожена”, се съобщава в профила на коалицията в социалната мрежа Екс.

Конфликтът в Йемен започна през 2014 г., когато хусите предприеха офанзива срещу правителствените сили и превзеха контрола над големи части от страната, включително столицата Сана.

На следващата година военна коалиция, водена от Саудитска Арабия, се намеси в подкрепа на йеменското правителство.