Свети Архангел Михаил и светите ангели са светлина за света. Те са действителна светлина за нас, защото със своя пример на служение, с любов и преданост към Бога, със своите молитви, застъпничество и крепка мощ, помагат на нас човеците да вървим към пътя на спасението. Това каза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил в своята проповед по време на днешната света литургия в столичния храм „Св. Архангели“ в парка на Военна академия „Г. С. Раковски“.

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„С ангелския свят и с небесните духове е свързано и първото влизане в света на нечестието, чрез възгордяването на първия сътворен ангел, най-съвършен от всички ангели, вожд на небесното войнство, но възгордял се и помислил за себе си, че може да бъде като Бога, без Него. Заблуден и запленен от мощта и даруванието, които имал, не осъзнавал себе си като божие творение, което без Бога не би съществувало. Бог отдръпнал своята благодат от него и този пръв ангел станал противник на Бога, клеветник, баща на лъжата и именно чрез него стана и грехопадението на човешкия род“, разказа патриарх Даниил и обясни, че „светите ангели са светлина за нас, защото в онзи момент преданието ни казва как, бидейки разумни същества, надарени със свободна воля, ангелите също са имали възможност да изберат за себе си, да определят какво да изберат - доброволно ли да служат на Бога или да възприемат нещо друго за себе си“.

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„Истината винаги излиза наяве, винаги ще се открие. Борбата вътре в човека да се определи, да избере за себе си с кого е, това е най-важната битка в живота на всеки човек, затова светите ангели са един светъл пример за нас“, каза още патриарх Даниил.

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По думите му в нашата история и нашия народ има примери, в които се показва как, когато човек е победил вътре в себе си страха и неистината, когато се е доверил на Бога и знае, че без Него нищо не се случва, Господ дарува силна победа на онези, които са му се уповавали.

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