Прокуратурата обвиняеми трима мъже и една жена, задигнали цветни метали от сграда на Художествена галерия в Стара Загора, съобщиха от обвинението.

Кражбата е станала на 4 ноември. Стойността на отнетите вещи е 2325 евро.

Тримата обвиняеми мъже са извършили деянието в условията на опасен рецидив.

Четиримата обвиняеми са били установени от полицията да пренасят в чували отнетите цветни метали, които били свалили от сграда на Художествената галерия.

Там към момента се извършва ремонт. Те отнели листове ламарина и обшивки за покрив. Трима от обвиняемите са били задържани за 72 часа.

Като вече им е наложен постоянен арест. Спрямо жената е взета мярка за неотколнение „подписка“.