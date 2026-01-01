Конгресменът от Републиканската партия Томас Маси от щата Кентъки внесе искане за импийчмънт на министъра на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заради войната в Иран, предаде Франс прес. Междувременно шефът на Пентагона обяви, че ще даде пресконференция, на която ще защити действията си и политическите решения на президента Доналд Тръмп.

Маси представи списък от осем точки с обвинения срещу Хегсет, включително незаконно водене на война без разрешението на Конгреса и злоупотреба с власт. Републиканецът възнамерява да внесе предложението за гласуване въпреки възраженията на партийното ръководство в Камарата на представителите.

Инициативата идва на фона на засилващите се критики към Хегсет заради войната в Иран, която според редица републиканци е допринесла за разгромната загуба на партията на междинните избори, отбелязва Асошиейтед прес.

Изправен пред очакваната резолюция за импийчмънт, Хегсет заяви, че с нетърпение очаква да защити политическите решения, взети от него и президента Доналд Тръмп по отношение на Иран и Венецуела.

„Ако искате да оспорите това, което направихме по време на операциите „Епична ярост“ (Epic Fury) и „Корав ездач“ (Rough Rider) или при задържането на (венецуелския президент) Николас Мадуро, вие оспорвате действията на въоръжените сили и това, което те постигнаха, а то е историческо“, заяви Хегсет пред журналисти.

Министърът обяви, че ще даде пресконференция – първата му от повече от 180 дни – във връзка с надвисналата заплаха от процедура по импийчмънт.

Хегсет защити и решението на Тръмп да започне война с Иран, определяйки го като „смел ход“. „Както президентът толкова ясно посочва – не може да се допусне луди ислямисти да притежават ядрена бомба“, заяви той.

„Изборът беше или да не се предприеме нищо и да се надяваме, че проблемът ще изчезне от само себе си, или да се предприеме смел ход – което президентът направи с операция „Среднощен чук“ (Midnight Hammer), а ние – с операция „Епична ярост“, каза Хегсет, визирайки ударите по иранските ядрени съоръжения през миналата година и по-мащабната военна операция, започнала в края на февруари.

Ходът на Маси подготвя почвата за потенциално напрегнато гласуване в Конгреса, само дни след изборното поражение на Републиканската партия. Искането за импийчмънт поставя под допълнителен натиск ръководството на Пентагона и администрацията на Тръмп на фона на разногласията около американската военна стратегия.