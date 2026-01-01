Русия и Украйна проявяват известна готовност за компромис в неофициалните разговори за евентуална размяна на територии преди преговорите с посредничеството на САЩ, които започват утре в Абу Даби, заяви американски представител, цитиран от Ройтерс.

Това се случва на фона на засилените усилия на президента Доналд Тръмп за уреждане на конфликта.

Американският представител, който застана пред журналистите при условие за анонимност, посочи, че един от основните въпроси на преговорите ще бъдат гаранциите за сигурността на Украйна, включително възможността за предоставяне на защита, подобна на предвидената в член 5 от Северноатлантическия договор.

Член 5 предвижда принципа на колективната отбрана, според който въоръжено нападение срещу една държава членка на НАТО се разглежда като нападение срещу всички съюзници.

Досега позициите на Русия и Украйна по териториалните въпроси бяха непримирими. Киев настоява за възстановяване на международно признатите граници между двете държави, докато руският президент Владимир Путин иска Москва да установи контрол над целия регион Донбас.

Според американския представител обаче и двете страни са дали неофициални сигнали за възможност за компромис.

Той уточни, че евентуално териториално споразумение вероятно ще бъде постигнато едва в заключителния етап на преговорите, след като бъде постигнато съгласие по останалите въпроси, включително бъдещата архитектура на сигурността след края на войната.

Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър ще ръководят посредническите усилия на Вашингтон по време на двудневните преговори в Абу Даби.

По думите на представителя е възможно след срещата двамата да посетят Русия за разговори с Путин.

Въпреки че преговорният процес ще отнеме време, американската страна изпитва умерен оптимизъм, че може да бъде постигнат напредък.

Тръмп многократно е обръщал внимание на тежките загуби, понесени и от двете страни след началото на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г.

"За първи път имам усещането, че виждаме истинско желание от руска страна войната да приключи", заяви американският представител.