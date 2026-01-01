Близо 13 тона отпадъци от мазета, гаражи и тавани събраха жителите на район „Студентски“ и съседните квартали по време на петото есенно издание на инициативата „МаГаТа фест“, съобщиха от Столичната община.

На 7 ноември мобилната попо-ъп площадка посрещна стотици граждани, които безвъзмездно предадоха специфични битови отпадъци и се включиха в съпътстващите екологични активности.

В рамките на съботния ден бяха събрани разделно:

· 6 тона едрогабаритни отпадъци (стари мебели, матраци, дивани, шкафове);

· 3 тона излезли от употреба автомобилни гуми;

· 1 тон излязла от употреба домакинска техника и електроника;

· 1 тон отпадъци от опаковки (хартия, пластмаса и метал);

· 800 кг текстил и обувки;

· 400 кг опасни битови отпадъци (бои, лакове, химикали, почистващи препарати, живачни термометри и стари лекарства);

· 100 кг негодни за употреба батерии и акумулатори.

Столична община

Столична община

Посетителите се включиха активно и в базара за повторна употреба „Остави и вземи“, организиран съвместно със сдружение „Рето – Надежда“, където дариха запазени дрехи, книги и вещи и дадоха втори живот на десетки предмети. На терен бяха и експертите от сдружение „За Земята“, които предоставяха на гражданите практически съвети за правилното компостиране и намаляване на отпадъците у дома.

Петото издание на „МаГаТа фест“ затвърди високата гражданска активност от началото на есенния сезон, след събраните над 4,5 тона в СПЗ „Слатина“, близо 16 тона в район „Подуяне“, над 24 тона пред бившия хотел „Плиска“ и 16 тона в район „Искър“.

Есенната поредица на „МаГаТа фест“ завършва с последното за този сезон издание на 14 ноември (събота), от 09:00 до 15:00 ч. Мобилната поп-ъп площадка ще гостува в район „Красна поляна“ – на ул. „Освобождение“ №25, на паркинга до районната администрация.