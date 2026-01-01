Европейският съюз ще предостави 50 милиона евро за изграждането на Центъра за морска сигурност в Черно море. Това обяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на визитата си в Букурещ, където се срещна с румънския президент Никушор Дан.

Двамата направиха съвместни изявления в президентския дворец „Котрочени“, след като обсъдиха развитието на регионалната сигурност и сътрудничеството между Румъния, България и ЕС.

Фон дер Лайен увери, че проектът за центъра, договорен между България и Румъния с подкрепата на Европейския съюз, ще бъде ускорен и ще включва конкретни срокове за реализация. Тя поздрави трите черноморски държави – Румъния, България и Турция – за координацията им в областта на сигурността.

След ключова среща: България, Румъния и Турция осъдиха атаките срещу кораби в Черно море и поискаха координирани действия

Председателят на ЕК подчерта, че Румъния има ключова роля за защитата на европейските граници и Черно море. По думите ѝ ситуацията в региона се е усложнила през последните седмици заради атаките с дронове срещу търговски кораби, при които има загинали и изчезнали моряци.

„Европа е солидарна с Румъния и можете да разчитате на силен и единен европейски отговор“, заяви фон дер Лайен. Тя призова за възстановяване на свободата на корабоплаване в Черно море, определяйки го като важен маршрут за европейската търговия и глобалната продоволствена сигурност.

По думите ѝ морският регион има съществено значение за доставките на храни към милиони хора, особено в Африка. Фон дер Лайен изрази подкрепа за мирните усилия в Украйна и за предстоящите преговори в Абу Даби, в които ще има и европейско участие.

Освен средствата за Центъра за морска сигурност Румъния ще получи 10 млн. евро за операции по търсене и спасяване и над 16 млн. евро по европейския инструмент SAFE.

Фон дер Лайен насърчи Букурещ да използва пълноценно възможностите на програмата, включително за инвестиции в системи за дронове и противодействие на безпилотни апарати, защита на пристанищата и критичната инфраструктура.

Никушор Дан: Сигурното Черно море е условие за стабилен мир в Украйна

Румънският президент Никушор Дан също постави акцент върху необходимостта от реализацията на Центъра за морска сигурност, който Румъния и България предлагат от няколко години. Според него сега проектът трябва да бъде конкретизиран и осъществен с европейска подкрепа.

Дан подчерта стратегическото значение на Черно море за европейската икономика, енергетика и сигурност. Той посочи, че регионът е важен както за световната търговия и бъдещия „Среден коридор“, така и за енергийните проекти и връзките с Каспийския регион.

„Без сигурно Черно море не може да има нито стабилен мир, нито ефективно възстановяване на Украйна“, заяви румънският държавен глава.

По думите му Румъния вече е включила в плановете си по SAFE оборудване и средства за защита на черноморското крайбрежие. Дан отбеляза, че както в ЕС, така и в НАТО страната е представила приоритетите си за сигурността, като реакциите на партньорите, особено по границата с Украйна и река Дунав, са довели до конкретни действия.

Румънският президент определи инцидентите в Черно море, кибератаките и дезинформационните кампании като прояви на хибридна война, чрез която Русия се стреми да разшири последиците от конфликта в Украйна към европейските държави.

Дан потвърди подкрепата на Румъния за Украйна и Молдова по пътя им към членство в ЕС и изрази надежда за постигане на амбициозна многогодишна финансова рамка на Съюза за периода 2028–2034 г.

След срещата с румънския президент Урсула фон дер Лайен разговаря и с премиера на страната Лука Никулеску.