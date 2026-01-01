Бившият президент на САЩ Джо Байдън обяви, че съкращава планираните публични изяви за представянето на предстоящите си мемоари заради борбата с агресивен рак на простатата. Той призна, че заболяването понякога му причинява сериозни затруднения.

83-годишният демократ, чието здравословно състояние беше сред основните теми по време на президентския му мандат, съобщи, че няма да може да участва в толкова публични събития, колкото е предвиждал преди излизането на книгата „Обещай ми, Америка“ (Promise Me, America) на 17 ноември.

„Някои дни са по-добри от други. Болестта не ме е спряла. Но понякога ме забавя“, написа Байдън в социалната мрежа X.

„Това означава, че за съжаление няма да мога да проведа толкова разговори за книгата си, колкото се надявах. Въпреки това се надявам, че написаното на страниците говори само за себе си“, добави той.

Байдън съобщи през май 2025 г., четири месеца след напускането на Белия дом, че е диагностициран с агресивна форма на рак на простатата, която се е разпространила в костите му.

Оттогава той е преминал през лъчетерапия и хормонално лечение. През август синът му Хънтър съобщи, че заболяването е напреднало още повече и причинява силни болки.

Въпреки трудностите бившият президент изрази оптимизъм за лечението си, като посочи, че лекарите му „продължават да са обнадеждени“ от начина, по който организмът му реагира на терапията.

В мемоарите си Байдън разказва за четирите години в Белия дом, включително за управлението на пандемията от COVID-19, войните в Афганистан и Украйна, както и за противоречивото си решение да се кандидатира за преизбиране през 2024 г., преди впоследствие да се оттегли от надпреварата.

В откъс от книгата, публикуван на 9 ноември от списание „Атлантик“, Байдън отправя остри критики към своя наследник Доналд Тръмп заради нападението срещу Капитолия на 6 януари 2021 г., когато негови привърженици се опитаха да осуетят признаването на изборната му загуба.

„Това, което Тръмп направи на 6 януари 2021 г., никога не бива да бъде забравяно. То трябва да го преследва до гроба“, пише Байдън.

Бившият президент си спомня и за неочаквано приятелската среща с Тръмп в Овалния кабинет след победата на републиканеца на изборите през 2024 г. Тогава бъдещият му наследник предположил, че двамата вероятно биха могли да бъдат приятели извън политиката.

Байдън се отказа от кандидатурата си за втори мандат през юли 2024 г., след като катастрофалното му представяне в телевизионен дебат срещу Тръмп засили опасенията относно възрастта му и способността му да изпълнява президентските си задължения.

Вицепрезидентът му Камала Харис впоследствие загуби изборите, което позволи на Тръмп да се завърне в Белия дом.

Байдън заяви, че книгата ще обясни решенията, които е вземал като президент, и ще отрази вярата му в американската демокрация.