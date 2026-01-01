Кметът на София Васил Терзиев ще представи постигнатите резултати и плановете за развитие на Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО) на 10 ноември от 12:00 часа.

Заедно със заместник-кмета по направление „Околна среда“ инж. Николай Неделков и директора на предприятието Юлиан Даскалов той ще запознае медиите и общинските съветници с напредъка в работата, техническото обновяване на завода и предстоящите дейности.

Посещението ще започне с открита дискусия в заседателната зала на СПТО, по време на която ще има възможност за въпроси и разговор. След това е предвидена обиколка на територията на предприятието, включително на почистените технологични алеи и съоръжения.

На събитието са поканени и представители на Столичния общински съвет.