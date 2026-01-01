Десет населени места в област Ловеч ще останат без водоподаване на 10 ноември. Причината е планов ремонт на ключов местен водоизточник, който ще засегне домакинства в три общини.

Прекъсването е обявено от „ВиК“ – Ловеч и ще продължи от 10:00 до 20:00 часа. Ремонтните дейности ще се извършват на водоизточник „Гложене“.

В община Луковит без вода ще бъдат селата Пещерна, Торос и Дъбен. Засегнатите домакинства в този район трябва да предвидят необходимите си запаси за деня.

На територията на община Ябланица прекъсването ще засегне селата Голяма Брестница, Малка Брестница и Златна Панега. Това са ключови населени места в общината, които разчитат на ремонтирания водоизточник.

В община Тетевен спирането на водата ще обхване селата Български извор, Галата и Градежница, както и махала Асен. Това е най-голямата група засегнати населени места.

От водоснабдителното дружество уверяват, че екипите им работят по отстраняването на проблема в рамките на обявения срок. При необходимост от по-продължително прекъсване на водоподаването, от „ВиК“ – Ловеч ще предоставят допълнителна информация на гражданите.