Министър-председателят Румен Радев ще се срещне днес във Варна с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която ще бъде на работно посещение в България. Двамата ще посетят Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ и ще проведат двустранна среща в резиденция „Евксиноград“, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет и от Представителството на Европейската комисия в България.

След двустранната среща Радев и Фон дер Лайен ще дадат съвместен брифинг в резиденцията. Той е предвиден за 12:00 ч.

Във Висшето военноморско училище двамата ще посетят Учебния център по кибероперации. Ще им бъдат представени дейността и възможностите на няколко специализирани центъра и лаборатории. Те ще разгледат Центъра по оцеляване на море, Лабораторията по хидрометеорология и океанография, Центъра за компетентност „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска“ (КВАЗАР) и Центъра за интегрирано управление и мониторинг на бреговата зона. В програмата е включено и посещение на Научноизследователската лаборатория за космически технологии „Азимов“.

Визитата е част от обиколката на председателя на ЕК в Черноморския регион с оглед на зачестилите атаки срещу търговски кораби, десетки загинали и изчезнали моряци и нарастващите рискове за европейската сигурност. В Букурещ председателят на ЕК обяви отпускането на 50 милиона евро за създаването на съвместен център за морска сигурност на България и Румъния.

Визитата се провежда и в момент на интензивни европейски преговори за отбранителните разходи и новия многогодишен бюджет на ЕС за периода 2028-2034 г. Бъдещата финансова рамка беше сред темите на срещата в Букурещ, заедно с конкурентоспособността, енергийната сигурност и разширяването на Съюза. Румънският президент изрази надежда за постигане на споразумение за амбициозен европейски бюджет до края на годината.

Въпросът има пряко значение и за България, включително за финансирането на отбранителни способности, транспортна свързаност, регионално развитие и инфраструктура. Българското правителство обаче не е обявило дали бюджетните преговори ще бъдат отделна тема на срещата във Варна.

В условията на продължаващата война в Украйна европейските лидери обсъждат и необходимостта от допълнително финансиране за Киев през 2027 г. Германия настоява всички държави членки да поемат справедлив дял от очаквания недостиг на средства, преди да бъде постигнато по-широко споразумение по финансовите въпроси на ЕС.

В Букурещ бяха обсъдени също европейската подкрепа за Украйна и перспективите за присъединяване на Украйна и Молдова към ЕС.