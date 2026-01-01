Председателят на борда на директорите на "Газов хъб Балкан" Владимир Малинов е подал оставка. Новината са потвърдили от Министерството на енергетиката за БНР. Оттам не са съобщили мотиви, както и дали оставката е била приета.

Преди да оглави газовата борса, Малинов дълги години беше изпълнителен директор на "Булгартрансгаз", но това лято бе освободен от поста. За кратко той заемаше и поста на служебен енергиен министър в кабинета на Димитър Главчев.

Около шест години юристът Владимир Малинов беше начело на "Булгартрансгаз", в който период бе построено продължението на "Турски поток", известен у нас като "Балкански поток". Друго ключово предложение на Малинов бе изграждането на Вертикалния газов коридор за пренос на газ от юг на север, под неговото ръководство дойде и предложението за разширение на газохранилището в Чирен.

Преди да поеме управлението на "Булгартрансгаз" Малинов е ръководил процесите, свързани с регулаторни въпроси, отношенията с европейските институции, сертифицирането и отделянето на преносния оператор, както и прилагането на пазарните мрежовите кодекси на ЕС в областта на природния газ.

Има опит като член на борда на директорите на Gastrade S.A. – проектната компания, която изгражда терминала за втечнен газ край Александруполис, и като член на Борда на Европейската мрежа на операторите на преносни системи за газ – ENTSOG.

Предстои Владимир Малинов да бъде официално освободен от поста след заседание на борда на "Газов хъб Балкан".