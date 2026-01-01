Държавата трябва да създаде законови условия за развитие на ски туризма, вместо да се заобикалят действащите правила. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в Пазарджик след среща с областния управител Борислав Богословов, кметове и народни представители от региона в рамките на инициативата „Регионите говорят“.

По думите му България разполага с огромен природен потенциал, който не е използван достатъчно за развитието на отделните региони. Шишков посочи, че държавата трябва да предостави ясна законова рамка, която едновременно да защитава природата и да позволява развитието на туристически инициативи.

„Сега вече няма да заобикаляме закона, сега ще направим такъв закон, който да щади природата, да дава ясни правила и ясна възможност за инициативите на кметовете и хората да могат да развиват своите региони“, заяви министърът.

Той подчерта, че развитието на регионите изисква не само финансови средства, но и законодателни промени, които да дадат възможност за привличане на частни инвестиции и развитие на местната икономика.

Водата от язовир „Въча“ трябва да стигне до населените места

Сред темите на срещата е било и използването на потенциала на язовир „Въча“ за водоснабдяване на населените места в региона. Шишков заяви, че предстои да бъдат направени предпроектни проучвания, които да определят възможностите за изграждане на необходимата инфраструктура.

Министърът критикува липсата на цялостно планиране при изграждането на язовира и посочи, че сега трябва да бъдат разработени проектите за довеждащите водопроводи и връзките с населените места.

„Няма никакъв смисъл да изграждаш такава огромна инвестиция, когато не си готов с довеждащите водопроводи и изобщо с техническото решение, което трябва да бъде част от един проект“, коментира той.

По-рано в Пещера Шишков и представители на местната власт направиха първа копка на реконструкцията на довеждащия водопровод за града.

Държавата трябва да извлече максимума от всеки регион

Министърът заяви, че срещите от инициативата „Регионите говорят“ имат за цел да идентифицират проблемите на местната власт и възможностите за развитие на отделните области.

Според него потенциалът на България е значително по-голям от постигнатото досега и държавата трябва да създаде условия за неговото реализиране.

„Тази държава, нашите градове, имат огромен потенциал. И ние просто сме длъжни този потенциал да го превърнем така, че хората да живеят много по-добре. Ние можем и ще го направим“, заяви Шишков.

В отговор на въпрос за бюджета министърът посочи, че той е балансиран и съчетава необходимостта от социални плащания с инвестиции в инфраструктурата. По думите му увеличаването на приходите в бъдеще е свързано с развитието на регионите, привличането на капитал и стимулирането на икономическата активност.

Шишков коментира и ремонта на прохода Арабаконак, като обясни, че строителните дейности са започнали след необходимите решения и съгласувания с общините, тъй като пътят не е част от републиканската пътна мрежа. По думите му към момента ремонтът се извършва активно.

АПИ е натрупала задължения за над 700 млн. евро през 2024 и 2025 г.

Агенция „Пътна инфраструктура“ има финансови задължения в размер на над 700 млн. евро, натрупани през 2024 и 2025 г., обяви още министърът на регионалното развитие и благоустройството.

Сериозни счетоводни корекции в размер на около 1,5 млрд. лева са били извършени при одита на годишния финансов отчет на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за 2025 г. Това става ясно от доклад на Сметната палата, публикуван на 2 ноември, който обхваща периода от 1 януари 2020 г. до 31 май 2026 г.

Корекциите включват 1017 неодобрени сертификата за дейности по текущ ремонт и поддръжка на пътищата на стойност близо 1,2 млрд. лева. Допълнително са отчетени неосчетоводени индексации за 312,5 млн. лева и лихви в размер на около 6,2 млн. лева.

От Сметната палата поясняват, че тези счетоводни промени не създават нови финансови задължения, а отразяват вече направени разходи и възникнали задължения, включително такива от предходни отчетни периоди.

Според Шишков натрупаните финансови проблеми, съчетани с липсата на готови проекти за основни ремонти, са затруднили възлагането на нови дейности през 2026 г. Министърът увери, че през 2027 г. ще бъде направено всичко възможно за максимално ефективно използване на предвидените бюджетни средства, така че да се подобри състоянието на националната пътна мрежа.

В МРРБ се подготвят и структурни промени, които включват реорганизация на тол управлението и въвеждане на публично-частно партньорство при проектирането и изграждането на автомагистрали. Според министъра това ще даде възможност за създаване на нов подход към управлението и развитието на инфраструктурата.

Реформата предвижда намаляване на административния персонал и интегриране на тол системата с информационните системи на МВР, КАТ и Министерството на транспорта. Целта е да се подобри координацията между институциите, да се повиши контролът върху трафика и да се осигури по-ефективно управление на приходите.

„Когато обединяваме, правим една обща система, за да има много по-добро качество“, заяви Шишков. Той определи като ключова промяна и намерението за привличане на частни партньори в строителството на магистрали. По думите му амбицията е чрез този модел да се осигурят условия за изграждането на всички автомагистрали в страната.