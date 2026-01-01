С положителна проба за употреба на наркотици е единият от участниците в катастрофата, ограничила временно преминаването през прохода Петрохан в Стара планина вчера, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Монтана. Пътният инцидент затрудни движението, а автомобилите преминаваха само в едната лента.

Катастрофата е станала около 14:10 часа малко над село Бързия в община Берковица. Сблъскали са се автомобил, управляван от 55- годишен мъж от село Покрайна в община Видин и друг, управляван от 59-годишен жител на село Церковски в община Карнобат, област Бургас.

Пробите за алкохол на двамата шофьори са отрицателни. Пробата за употреба на наркотици на мъжа от село Покрайна е положителна за кокаин. Той е откаран в болница в Монтана, където е дал кръвна проба за изследване, след което е задържан за 24 часа в Районното управление на МВР в Берковица.

Останалите пътници в двата автомобила са откарани в болница в Монтана, където са установени различни травми.

По случая е образувано досъдебно производство по Наказателния кодекс.

От полицейската дирекция в Монтана съобщиха, че през вчерашния ден в региона са установени двама водачи, шофирали след употреба на алкохол, и още двама други шофьори, които превозвали различни наркотици в автомобилите си.