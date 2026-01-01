Нарушения, технически проблеми и необичайни ситуации съпътстват изборния ден в различни части на страната по време на втория тур на президентските избори. В Пловдив жив мъж беше заличен по погрешка от избирателните списъци, след като го объркали с починал негов съименник.

Пловдив

Техническа грешка доведе до заличаването на жив мъж от избирателните списъци в Пловдив, след като той бил объркан с негов съименник, починал между двата тура на президентските избори. Случаят бил установен, когато мъжът отишъл да гласува, а след проверка в ГРАО той бил допуснат до урните.

Поради допусната техническа грешка от избирателния списък на секция в Пловдив е заличен мъж с идентични имена с друг човек, починал между първи и втори тур, съобщи председателят на РИК-17 Ивайло Василев.

Избирателната активност на балотажа към 13:00 часа

Човекът отишъл да гласува в секция в район "Източен" в Професионалната гимназия по туризъм, когато секционната комисия след легитимация и проверка разбрала за грешката.

Комисията е съобщила веднага за случая в РИК и след проверка в ГРАО мъжът е допуснат да гласува.

Хасково

Един глас е обявен за недействителен заради заснемане на вота при машинно гласуване в секция 34 в Хасково. Това съобщи на брифинг председателят на Районната избирателна комисия (РИК) – Хасково Ина Вескова.

По думите ѝ членове на секционната избирателна комисия са забелязали, че избирател снима гласа си, след което са уведомили РИК. На лицето не е разрешено да гласува повторно, съгласно методическите указания на Централната избирателна комисия. Вотът няма да бъде зачетен.

София

В 24-ти избирателен район в София имам случаи, при които разписките са повече, а отчетените гласове по-малко, съобщи Йордан Топалов, председател на Районната избирателна комисия (РИК). Той каза, че нямат указания от Централната избирателна комисия как да действат при тези случаи.

Сливен

Необичаен инцидент е възникнал в изборна секция в село Еленово, община Нова Загора, където избирател скъсал разписката, отпечатана от машината за гласуване, и я хвърлил на земята.

След намесата на охраната и членовете на секционната избирателна комисия ситуацията била овладяна, а по-късно мъжът се върнал в секцията, за да се извини.