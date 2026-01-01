Българските граждани избират президент и вицепрезидент на втори тур. Близо 6,6 милиона българи имат право на глас.

Изборният ден започна в 7:00 часа и ще приключи в 20:00 часа.

БТА

БТА

БТА

Ето каква е избирателната активност по области:

🗳️София

23-ти избирателен район

Избирателната активност на балотажа за президент и вицепрезидент в 23-ти избирателен район в София е 6,43% към 11:00 ч., съобщиха от Районната избирателна комисия (РИК). Правото си на глас са упражнили 28 115 от общо 437 944 избиратели.

На първия тур на вота избирателната активност в 23-ти избирателен район в София към същия час беше 7,54% по данни на РИК, припомня БТА.

Изборният ден протича нормално, няма данни за нарушения, няма и машини, които да не работят, информираха от РИК.

В 23-ти избирателен район, който обхваща районите „Красно село“, „Изгрев“, „Лозенец“, „Триадица“, „Младост“, „Витоша“, „Студентски“ и „Панчарево“ гражданите могат да упражнят правото си на глас в общо 642 секции. Във всички тях ще се гласува с машина, с изключение на секцията в Плана, съобщиха от РИК.

24-ти избирателен район

Избирателната активност на балотажа за избор на президент и вицепрезидент към 11:00 ч. в 24-ти избирателен район е 4,54%, съобщи Йордан Топалов, председател на Районната избирателна комисия (РИК). Правото си на глас са упражнили 20 044 от общо 416 617 избиратели.

Активността към същия част на първия тур в 24-ти Избирателен район на първия тур беше 5,7 % по данни на РИК.

Няма отказала машина в 24-ти избирателен район, но имаме случаи, при които разписките са повече, а отчетените гласове по-малко, съобщи Топалов. Той каза, че нямат указания от Централната избирателна комисия как да действат при тези случаи.

Три смени на членовете на секционни избирателни комисии са извършени в деня на балотажа, през седмицата са били около 20-30 от всички партии, каза още председателят на РИК.

В 24-ти изборен район, който включва районите "Възраждане", "Искър", "Кремиковци", "Оборище", "Подуяне", "Сердика", "Слатина" и "Средец", избирателните секции са 503. Във всички секции, с изключение на една, се гласува с машина, съобщиха от РИК.

25-и избирателен район

Избирателната активност на балотажа за президент и вицепрезидент към 11:00 часа е 6,1 % в 25-и район в София, съобщи Георги Ралев, председател на Районната избирателна комисия (РИК).

Правото си на глас са упражнили 21 722 от общо 356 417 избиратели.

За сравнение избирателната активност на първия тур към 11:00 часа в 25-и район в София беше 6,7 % по данни на РИК..

Изборният ден протича нормално, без нарушения. Няма неработещи машини, информира Ралев.

В 25-и изборен район, към който спадат административните райони "Банкя", "Връбница", "Илинден", "Красна поляна", "Люлин", "Надежда", "Нови Искър" и "Овча Купел", гласуването се извършва в 513 секции. Във всички секции се гласува с машина, с изключение на една секция в "Банкя", казаха за БТА от РИК.

София област

Избирателната активност в Софийска област към 11:00 часа е 7,84%, съобщи председателят на Районната избирателна комисия (РИК) Иванка Андреева. От началото на изборния ден до 11:00 часа са гласували 14 936 души.

Избирателната активност в Софийска област е по-висока спрямо миналата седмица, когато към този час бе 7,77 %. Най-висока е в община Копривщица - 11,74 %.

Началото на изборния ден в община Сливница започна с липса на електрозахранване, но аварията бе отстранена. В 41-ва секционна избирателна комисия в Ботевград преминаха изцяло към хартиено гласуване, след като машината е спряла да работи.

Във всички секции изборният процес протича нормално, каза още Иванка Андреева.

Общо 190 472 жители на Софийска област ще гласуват в 407 секции на втория тур на изборите за президент и вицепрезидент.

🗳️Пловдив

Избирателната активност в Пловдив-град към 11:00 ч. е 4,64%, съобщиха от 16-а Районна избирателна комисия (РИК). Правото си на глас са упражнили 14 175 гласоподаватели.

Поради допусната техническа грешка от избирателния списък на секция в Пловдив е заличен мъж с идентични имена с друг човек, починал между първи и втори тур, съобщи председателят на РИК-17 Ивайло Василев. Човекът отишъл да гласува в секция в район "Източен" в Професионалната гимназия по туризъм, когато секционната комисия след легитимация и проверка разбрала за грешката. Комисията е съобщила веднага за случая в РИК и след проверка в ГРАО мъжът е допуснат да гласува.

Мъж с името на починал избирател бе заличен от списъците в Пловдив

Към 11:00 ч. най-висока е избирателната активност в район "Западен" - 6,53 на сто, а най-ниска - в "Източен" - 2,77%.

В Пловдив - град са образувани общо 488 избирателни секции, от които две секции са за гласуване с подвижна избирателна кутия, а 12 секции са в лечебни заведения, социални домове и места за лишаване от свобода.

В Пловдив област към 11:00 ч. избирателната активност е 6,22%, съобщиха от Областната администрация. От имащите право на глас 287 424 души, са гласували 17 888.

Най-висок е процентът на гласувалите в Община Лъки – 9,42 %, а най-нисък е в Община Раковски – 3,39 %.

До този час в 17-а Районна избирателна комисия (РИК) са постъпили три сигнала, които са публикувани на страницата на комисията. Единият е за неправомерно поставени агитационни материали (плакати) в близост до избирателни секции в с. Белозем, община Раковски. Мъж от с. Куртово, община Карлово, подал сигнал, че член на секционна избирателна комисия е разкрила тайната на вота на друг гласоподавател. Проверките и при двата сигнала са установили, че няма нарушения.

За проблеми при гласуване на избиратели с увреждания в секция в община Асеновград е съобщила жена. Тя твърди, че трима души, настанени в Дом за стари хора, без адресна регистрация по постоянен адрес в териториалния обхват на секцията, не са допуснати да гласуват. Изяснено е, че правилно хората не са били допуснати да гласуват в тази секция, тъй като тя не е част от секциите за гласуване на хора с увреждания на територията на община Асеновград

🗳️Пазарджик

Избирателната активност в област Пазарджик е 4,93 процента към 11:00 часа. Това съобщиха от Районната избирателна комисия. До този час правото си на глас са упражнили 11 434 избиратели от общо 232 032 души по списък.

Най-висока е избирателната активност в община Стрелча – 8,26 процента, следвана от Лесичово с 8,22 процента и Белово със 7,57 процента.

Най-ниска е активността в община Ракитово – 3,56 процента.

По брой гласували най-много са избирателите в община Пазарджик – 4705 души, а най-малко – в община Сърница, където са гласували 171 души.

🗳️Бургас

Избирателната активност в Бургаска област на втория тур на президентските избори е 5,29% към 11:00 часа. Това съобщиха от Районната избирателна комисия (РИК) в Бургас. Правото си на глас са упражнили 19 207 души от общо 363 418 избиратели.

Активността е по-висока в сравнение с първия тур на изборите на 25 октомври, когато към същия час са гласували 17 967 души от общо 363 647 избиратели, или 4,94 %. На втория тур до урните са отишли с 1240 души повече, а избирателната активност е нараснала с 0,35 процентни пункта.

Най-висока е избирателната активност в община Малко Търново, където до 11:00 часа са гласували 11,89 % от избирателите. Следват Царево с 10,12 % и Созопол с 9,01 %. Най-ниска е активността в община Руен, където са гласували 3,85 % от избирателите, и в Айтос с 4,26 %.

В община Бургас правото си на глас са упражнили 8325 души - или 4,50 % от избирателите.

🗳️Варна

Избирателната активност на балотажа на президентските избори във Варненска област е 5,91%, съобщи председателят на Районната избирателна комисия Велин Жеков. Правото си на глас са упражнили 24 132 избиратели от имащите право над 408 043 души.

В областния център активността е 5,42 на сто, гласували са 16 322 души. Най-висока е активността в общините Аврен и Аксаково, съответно 9,79 и 9,18 %. Най-малко избиратели са гласували в община Долни чифлик – 4,54 на сто.

Избирателите в две секции във Варненска област са преминали на гласуване с хартиена бюлетина на балотажа на президентските избори заради проблеми с машините, съобщи председателят на Районната избирателна комисия в крайморския град Велин Жеков.

Едната секция – 37-а, е в основно училище „Кирил и Методий“ в областния център. Там машината не е стартирала. Другата секция е в община Аксаково. При нея е блокирал екранът на машината. И двете устройства не могат да се поправят.

В комисията няма постъпили жалби за нарушения.

🗳️Русе

В област Русе избирателната активност на днешния втори тур от вота за президент и вицепрезидент към 11:00 часа е 7,41%. Това каза заместник-председателят и говорител на Районната избирателна комисия (РИК) в града Стела Стоилова.

Тя добави, че от общо 195 645 избиратели в областта право на глас са упражнили 14 491 души. Спрямо първия тур на изборите миналата неделя, когато активността към 11:00 ч. беше 6,54%, тя се е повишила с близо 1 процентен пункт. За сравнение, на балотажа на президентските избори през 2021 г. към същия час тя е била 10,16%.

Най-висока е избирателната активност в община Ценово – 10,23%. Там са гласували 415 от общо 4058 избиратели. Най-ниска, както и на първия тур, е активността във Ветово – 4,67%, където правото си на глас са упражнили 563-ма от 12 060 души.

В община Борово са гласували 327 души от 4646 имащи право на глас, или 7,04%. В Бяла до урните са отишли 881 от 10 858 избиратели (8,11%), а в Две могили – 569 от 7332 (7,76%).

В Русе са гласували 10 494 от общо 139 929 избиратели, което представлява 7,5% активност. В Сливо поле тя е 6,01% – 592 от 9852 души, а в Иваново – 9,41%, или 650 от 6910 избиратели.

Стела Стоилова коментира, че изборният ден е започнал нормално във всички секции в областта. Извършени са замени на около 10 членове на секционни избирателни комисии в общините Русе, Бяла и Иваново.

Към 11:00 часа в РИК – Русе няма постъпили сигнали и жалби, освен за липса на отопление в някои от секциите. Стоилова коментира, че това е от компетенциите на местните администрации.

🗳️Перник

Избирателната активност в област Перник към 11:00 часа на втория тур на изборите за президент и вицепрезидент е 6,66 процента, съобщи председателят на Районната избирателна комисия (РИК) Христо Петров. По думите му активността е малко по-висока в сравнение с първия тур.

Най-висока избирателна активност е отчетена в община Ковачевци - 16 процента, следвана от общините Земен с 11,7 процента и Трън с 10,1 процента. В общините Перник и Радомир активността е 6,36 процента, а в Брезник - 6 процента.

Изборният ден в областта е започнал нормално, всички избирателни секции са отворили навреме, каза Петров. Той посочи, че общо шест секционни избирателни комисии в общините Перник и Радомир работят с намален състав поради неявяване на членове по болест и други причини. В още няколко комисии отсъстващите членове са били заменени от съответните политически сили. По думите на Петров това не възпрепятства нормалното протичане на изборния процес.

На места са възникнали временни технически проблеми с машините за гласуване, които са отстранени след намесата на техници. Към момента никъде не се е наложило преминаване към гласуване с хартиени бюлетини, уточни председателят на РИК. В комисията не са постъпили и жалби за нарушения.

Петров отбеляза, че въпреки лекото повишение спрямо първия тур, избирателната активност остава слаба и изрази надежда, че ще се повиши в по-късните часове.

🗳️Добрич

Избирателната активност в област Добрич към 11:00 часа е 6,29%. До този час правото си на глас са упражнили 10 734 от общо 170 699 избиратели, съобщиха от Районната избирателна комисия – Добрич на сайта си.

Най-висока е активността в община Шабла, където са гласували 374 души, или 10,56 % от избирателите. Следват общините Каварна с 8,87 %, Генерал Тошево със 7,27 % и Балчик с 6,70 %.

В община Добрич активността е 6,30 %, в община Добричка – 6,34 %, в Крушари – 5,45 %, а в Тервел – 3,25 %.

В областта са отворени всички 349 избирателни секции.

🗳️Монтана

Избирателната активност в област Монтана към 11:00 часа е 7,49%, показват данните на Районната избирателна комисия (РИК). В първия тур на вота за президент и вицепрезидент на България избирателната активност в 12-и избирателен район - Монтана към същия час беше 7,24%.

Най-висока е избирателната активност в най-малката община Георги Дамяново, там до 11:00 часа правото си на вот са упражнили 16,36%. Следват община Чипровци с 14,75%, община Брусарци - 12,3%, община Вършец - 9,28%, община Берковица - 8,13%, община Бойчиновци - 8%, община Вълчедръм - 7,75%, община Монтана - 7,17%, община Якимово - 7,15 %, община Медковец - 6,99% и община Лом - 4,88%.

Заместник-председателят и говорител на РИК-Монтана Петко Петков каза, че към момента в областта няма сигнали за нарушения на изборния процес, обстановката е спокойна. Направени са четири смени на членове на секционни избирателни комисии.

🗳️Благоевград

Избирателната активност в област Благоевград към 11:00 часа е 5,5 процента, като най-висока е в община Кресна – 11,6 процента, а най-ниска в община Якоруда – 3,92 процента. Това съобщи на пресконференция председателят на Районната избирателна комисия (РИК) – Благоевград Йоана Лозанова-Паланкова.

В община Симитли активността е 10,25 процента, в Струмяни – 9,98 процента, в Банско – 8,73 процента, в Сандански – 7,87 процента, в Белица – 6,82 процента, а в Разлог 6,76 на сто от избирателите са дали своя вот. Избирателната активност в община Благоевград е 4,05 процента, в Гоце Делчев – 5,58 процента, в Сатовча – 5,18 процента, в Петрич – 4,49 процента, в Гърмен – 4,21 процента, а в Хаджидимово – 4,12 процента.

До момента са извършени 10 смени на членове на секционни избирателни комисии в общините Благоевград, Сатовча, Петрич и Сандански, каза още председателят на РИК – Благоевград.

Две машини за гласуване са дефектирали, в секциите №11 и №17 е преминато към гласуване на хартиени бюлетини. В секция №14 в Гърмен е имало проблем със СИМ картите, който е отстранен след намесата на техник и машинното гласуване е продължило, каза Лозанова-Паланкова.

Към момента няма постъпили жалби и сигнали във връзка с изборния процес в РИК – Благоевград, каза още Йоана Лозанова-Паланкова.

🗳️Шумен

Избирателната активност в област Шумен на балотажа на президентските избори е 6,37 % към 11:00 часа, като до урните са отишли 11 820 избиратели от над 185 500, които имат право да гласуват, съобщиха от Районната избирателна комисия (РИК).

Най-висока активност от десетте общини в областта е отчетена във Върбица – 8,71 %. Най-ниска към 11:00 ч. е в община Венец – 2,99 %. Избирателната активност в най-голямата от десетте общини в областта – Шумен, към 11:00 часа е 6,7 %, като са гласували 5725 от имащите право на глас над 85 400 граждани.

Изборният ден в област Шумен започна навреме и в спокойна обстановка.

🗳️Плевен

Избирателната активност в област Плевен на днешния балотаж за президент и вицепрезидент на Република България към 11:00 часа е 6,14 процента. Това показват данните на Районната избирателна комисия (РИК), публикувани на официалния ѝ сайт.

Правото си на глас в първите четири часа от изборния ден са упражнили 13 733 души от 223 553 включени в избирателните списъци.

Председателят на РИК – Плевен Кристина Николаева каза, че за момента изборният ден във всички секции протича нормално. Няма дефектирали машини.

При сравнение с данните от президентския вот от 21 ноември 2021 г., когато се е състоял вторият тур, избирателната активност към 11:00 ч. тогава е била 9,25 процента. До изборните урни в този час преди пет години са отишли 21 667 души от общо 234 141 избиратели. На първия тур миналата седмица към 11:00 ч. избирателната активност беше 5,74 процента.

🗳️Видин

Избирателната активност в област Видин е 8,68 процента към 11:00 часа, съобщи заместник-председателят на Районната избирателна комисия (РИК) Соня Иванова.

Най-висока е активността в община Бойница – 20 процента, следвана от Макреш – 19,03 процента и Грамада – 17,34 процента. Най-ниска е във Видин – 6,9 процента.

В останалите общини избирателната активност е: Белоградчик – 8,71 процента, Брегово – 15,44 процента, Димово – 12,08 процента, Кула – 9,44 процента, Ново село – 15,60 процента, Ружинци – 11,37 процента и Чупрене – 14,23 процента.

Активността е малко по-висока в сравнение с първия тур на президентските избори на 25 октомври, когато към 11:00 часа до урните бяха отишли 8,11 процента от избирателите в областта, посочи Иванова.

Изборният ден протича нормално и спокойно, няма постъпили сигнали за нарушения. Имало е прекъсване на електрозахранването в две секции, но проблемът вече е отстранен. Всички машини за гласуване работят без проблеми, съобщи заместник-председателят на РИК – Видин.

🗳️Разград

В Разградска област към 11:00 ч. на втория тур на изборите за президент и вицепрезидент са гласували 7737 избиратели, или 5,85 процента от имащите право на вот, съобщиха от областната администрация.

Най-висока е избирателната активност в община Самуил, където правото си на вот са упражнили 737 души или 7,96 процента от избирателите. В община Разград са гласували 3460 души (6,82 процента), в Кубрат – 1071 (5,81 процента), в Завет – 546 (4,95 процента), в Цар Калоян – 278 (4,56 процента), в Лозница – 462 (4,48 процента), а в Исперих – 1183 (4,47 процента).

На първия тур на президентските избори активността в същия час в област Разград беше 5,46 процента.

Нормално и без проблеми протича изборният ден в Разград и областта, каза председателят на Районната избирателна комисия Силвия Великова. По думите ѝ до момента няма подадени жалби или сигнали за изборни нарушения.

🗳️Ямбол

Към 11:00 часа в област Ямбол на балотажа на президентските избори са гласували 7,69 на сто от избирателите, съобщиха от Районната избирателна комисия (РИК). Активността е близка до вота в този час на първия тур миналата неделя (7,38 %).

Пет години по-рано – на балотажа през 2021 г. към 11:00 часа активността в Ямболско е била 11,14 на сто, сочи справка в сайта на Централната избирателна комисия.

Днешният вот до момента, разбит по общини, показва, че най-активни са жителите на крайграничната община Болярово с 23,58 % гласували. Най-малко хора са отишли до изборните помещения в областния град Ямбол – 6,99 на сто.

В община Елхово процентът на гласувалите е 7,38, в Тунджа – 7,60, а в Стралджа – 8,76 на сто.

Изборният ден преминава спокойно, няма постъпили сигнали за нарушения, каза Димитър Събев от РИК – Ямбол.

В изборната секция в село Бояджик, община Тунджа, вотът продължава само с една машина, след като още в началото на изборния ден имаше проблем със стартирането на второто устройство. Там изборът тече нормално с едната машина, посочи Събев.

🗳️Велико Търново

Във Великотърновския избирателен район към 11:00 часа са гласували 7,6 процента от избирателите, съобщи председателят на Районната избирателна комисия (РИК) Христо Данев. Изборният ден протича нормално, в секциите няма проблеми, липсват сигнали и жалби.

Това означава, че от 199 486 имащи право на глас, своя вот при избора за президент и вицепрезидент са упражнили 15 153 души, което е увеличение спрямо първия тур. Най-висок е процентът на избирателната активност в община Сухиндол – 11,97 процента, както и в община Златарица – 8,75 процента. Най-ниска е избирателната активност в община Горна Оряховица – 6,03 на сто, а във всички останали общини от областта средната активност е между 6,6 и 8,35 на сто.

В една от секциите, докато избирател гласува, на машината се е изписало, че гласът му не е отчетен и са му предоставили правото да гласува втори път, каза Данев. По указания на заместник-председателя на избирателната комисия е пуснат междинен отчет и гласът е бил отчетен, след което нормалното гласуване е продължило.

🗳️Силистра

Избирателната активност към 11:00 часа в област Силистра е 6,95%, съобщиха от Областната администрация в Силистра. Общо 7690 избиратели от общо 110 509 имащи право на глас в област Силистра са упражнили правото си на вот към 11:00 часа.

За сравнение на първия тур на изборите към същия час избирателната активност е била 5,85%.

Най-висока е избирателната активност в община Алфатар, където са гласували 15,87% от избирателите. Следват общините Силистра с 8,92%, Ситово с 8,81%, Тутракан с 7,29% и Главиница с 6,59%.

По-ниска е активността в община Кайнарджа – 3,77%, а най-ниска е в община Дулово – 3,32%.

Изборният ден в областта протича спокойно. До момента няма постъпили жалби и сигнали за нарушения на изборния процес в Районната избирателна комисия.

🗳️Стара Загора

Избирателната активност в област Стара Загора е 7,71 процента към 11:00 часа, съобщиха от Районната избирателна комисия. Правото си на глас във втория тур на президентските избори са упражнили 21 679 избиратели от общо 281 126 души, включени в избирателните списъци.

Най-висока е избирателната активност в община Опан - 17,23 процента. Там са гласували 322 от общо 1869 избиратели. На второ място е община Гълъбово с активност от 12,07 на сто. Правото си на глас са упражнили 1137 от общо 9420 избиратели.

В община Стара Загора активността е 8,56 процента. Гласували са 11 785 от общо 137 729 избиратели.

В община Николаево избирателната активност е 6,88 на сто, като са гласували 256 от 3720 избиратели. В Казанлък тя е 6,86 процента, или 4386 от общо 63 969 избиратели, а в Раднево е 6,63 на сто, или 979 от 14 776 души. В община Чирпан активността е 5,81 процента. Гласували са 974 от общо 16 766 избиратели. В Павел баня тя е 5,17 на сто, или 705 от 13 632 души, а в Мъглиж е 4,39 процента, или 422 от 9621 избиратели. В община Гурково правото си на глас са упражнили 310 души от общо 4150 избиратели, което представлява активност от 7,47 процента. В община Братя Даскалови тя е 7,36 на сто, или 403 от 5474 избиратели.

🗳️Ловеч

В Ловешка област избирателната активност на втория тур на президентските избори към 11:00 ч. е 7,4 на сто, съобщи председателят на Районната избирателна комисия в Ловеч Петко Петков. Вота си са дали 8020 души от имащите право на глас 112 566. Активността спрямо първия тур е малко по-висока – тогава до урните са отишли 7494 гласоподаватели, или 6,66 на сто.

Най-много са гласувалите в община Априлци – от 2626 души правото си на вот са упражнили 295, или 13,04 процента. Седмица по-рано към този час гласувалите са 12,29 на сто. Най-ниска е избирателната активност в община Луковит – 4,59 на сто. Там от 14 566 гласоподаватели бюлетина са пуснали 668 души. Седмица по-рано към 11:00 ч. активността бе 4,29 на сто.

В община Ловеч от 40 412 имащи право на глас до урните са отишли 2992 души (7,4 на сто), което е с 0,3 процентни пункта повече от първия тур. Гласувалите в община Угърчин са 411 от 4655 души (8,83 на сто), като те са с около процент повече от първия тур - 7,91 на сто.

В община Троян от 25 590 гласоподаватели правото си на вот са упражнили 2025 души, или 7,91 на сто. На 25 октомври към този час бяха гласували 7,37 на сто. В община Тетевен процентът на гласувалите е 6,67 на сто, като от 16 498 души по списък бюлетина са пуснали 1100. На първия тур гласувалите бяха 5,89 процента.

В община Ябланица своя вот са дали 298 от 4565 души, или 6,53 на сто. Седмица по-рано процентът на гласувалите бе 6,42 на сто. В община Летница от 4018 имащи право на глас до урните са отишли 231 избиратели, или 5,85 на сто – с 0,63 процента повече от миналата неделя.

До момента в РИК – Ловеч няма постъпили сигнали и жалби за нарушения на изборния процес, каза още председателят Петков.

🗳️Кърджали

Избирателната активност в Кърджалийски избирателен район е 3,69%, каза председателят на Районната избирателна комисия Венелина Милушева. За сравнение тя отчете, че на първия тур на 25 октомври избирателната активност към същия час е била 2,55 процента.

Правото си на глас до момента са упражнили 9787 избиратели, докато на първия тур гласувалите до 11:00 часа гласувалите са били 7024.

Най-много гласували като брой са в община Кърджали – 3588, а най-малко в община Ардино – 579 души. Като процент, най-висока е активността в община Черноочене – 4,96 процента, а най-ниска също в община Ардино – 2,15 процента.

Венелина Милушева коментира, че до момента има подадени пет сигнала, свързани с предизборна агитация, които към момента се проверяват.

🗳️Враца

Избирателната активност в област Враца на втория тур за избор на президент и вицепрезидент към 11:00 ч. е 7,78%, според данните от Районната избирателна комисия (РИК) – Враца, съобщиха от комисията.

Това е малко повече в сравнение със същия час на първия тур миналата седмица, когато беше отчетена 7,36% активност. До момента до урните са отишли 11 385 човека от имащите право на глас 146 289 души.

Най-висока е избирателната активност в община Хайредин. Там правото си на глас са упражнили 12,70% от хората в избирателните списъци. Следва община Криводол с 10,61%. В Роман избирателната активност към този час е 10%, в община Враца – 7,01%, в община Мездра – 8,89%, в Козлодуй – 9,03%, в Борован – 8,93%, в Мизия – 7,91, в Оряхово – 7,39%. Най-ниска е активността в община Бяла Слатина – 5,98%.

Продължава смяната на членове на комисии, от последната седмица до момента се сменени 95 човека, само днес са направени три промени.

Заместник-председателят на РИК Елена Кирилова съобщи за сигнал за нарушение на изборното законодателство, получен от Областната дирекция на МВР във Враца тази сутрин. Сигналът е подаден на електронната поща на полицията тази нощ. В него се посочва, че на екран в нощен бар се извършва агитация за една от двойките кандидати. Извършена е проверка и от дежурен прокурор.

При разглеждане на сигнала и гласуване в РИК – Враца решението за налагане на санкция е отхвърлено, тъй като не е постигнато необходимото според закона мнозинство от две трети на членовете на комисията, обясни Кирилова.

🗳️Хасково

Избирателната активност на балотажа за президент и вицепрезидент в област Хасково към 11:00 часа е 7,4%, съобщиха от пресцентъра на областната администрация. От общо 225 хил. избиратели с право на глас до урните са отишли 16 647 души. За сравнение на първия тур на вота за държавен глава на 25 октомври към 11:00 часа избирателната активност бе 5,84%.

Сега най-високата активността се отчита в община Любимец – 12,63%, следвана от Ивайловград с 11,68% и Минерални бани с 11,56%. Най-ниска е избирателната активност в община Стамболово – 5,26%, и Димитровград – 5,96%. В община Хасково са гласували 6,75% от избирателите.

За сравнение на първия тур на изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври избирателната активност в областта към 11:00 часа е била 5,84 процента.

🗳️Габрово

Активността в област Габрово на балотажа за президентските избори към 11:00 часа е 6,99%. Това съобщи Еленка Стефанова, председател на Районната избирателна комисия в Габрово.

В областния град са гласували 3408 от 52 501 души, в Дряново са гласували 770 от 7256 гласоподаватели, в Севлиево - 1824 от 30 163 имащи право на глас, а в Трявна - 918 от 9088 гласоподаватели.

🗳️Сливен

Избирателната активност в област Сливен към 11:00 часа е 4,81%. Това съобщи говорителят на Районната избирателна комисия (РИК) в Сливен Петър Тодоров. На първия тур на изборите по същото време активността е била 4,83%.

По общини най-висока е активността в Нова Загора – 5,41%, следвана от Сливен с 5,32%. В община Твърдица са гласували 4,58% от избирателите, а в Котел – 3,94%.

Тодоров съобщи, че при началото на изборния ден в секция в село Трапоклово машината за гласуване не е сработила. На място е изпратен технически екип, който е отстранил проблема, след което изборният процес е продължил нормално.

Инцидент е възникнал и в секция в село Еленово, община Нова Загора. Избирател е скъсал разписката, отпечатана от машината за гласуване и я е хвърлил на земята. Благодарение на своевременната намеса на охраната и членовете на секционната избирателна комисия ситуацията е овладяна без да се стигне до допълнително напрежение. По-късно избирателят се е върнал в секцията и се е извинил на комисията, съобщи председателят на РИК – Сливен Минко Стефанов.

Той допълни, че към момента изборният процес на територията на цялата област протича нормално и всички машини за гласуване работят. На няколко места е имало временни прекъсвания на електрозахранването.

Сред сигнали, постъпили от секционните избирателни комисии, има оплаквания за неподходящи условия в помещенията – недостатъчно отопление или осветление. По думите на Стефанов се предприемат мерки за отстраняване на проблемите.

🗳️Кюстендил

Избирателната активност в област Кюстендил към 11:00 часа е 6,46 процента, съобщиха от РИК, каза на брифинг председателят на Районната избирателна комисия (РИК) в Кюстендил Денис Христов. Правото си на глас са упражнили 8078 избиратели, допълни Христов. В областният град Кюстендил до този момент в изборите са се включили 3430 души или 5 процента от имащите право на глас.

Избирателната активност в Кюстендилска област е сходна с тази на предходния тур на изборите за президент и вицепрезидент, посочи Христов. Най-висока в Кюстендилска област традиционно е активността в община Трекляно, където са гласували 20 процента от избирателите. В община Невестино до този момент са гласували 16 процента от имащите право, в Кочериново - 14 на сто.

В община Бобов дол правото си на глас са упражнили 10 процента, а в общините Бобошево и Рила по 9 процента. В община Сапарева баня са гласували 7 процента, в Дупница 6 процента. Най-ниска е избирателната активност в община Кюстендил - 5 процента.

Към момент в РИК няма постъпили жалби и сигнали. В две секции в община Кюстендил има повредени машини, но в тях има две машини и процесът по гласуване не е затруднен, посочи Христов.

🗳️Смолян

Избирателната активност в област Смолян към 11:00 ч. е 6,70 процента, съобщи председателят на Районната избирателна комисия (РИК) Йорданка Маргаритова. До този час правото си на глас на втория тур на президентските избори са упражнили 6234 души от общо 93 037 избиратели.

Най-висока е избирателната активност в община Баните – 9,86 процента, следвана от Златоград – 8,95 процента, Чепеларе – 8,44 процента, и Неделино – 8,39 процента. Най-ниска е активността в община Доспат – 3,95 процента, и Борино – 4,23 процента.

В община Смолян, където са регистрирани най-много избиратели в областта – 31 939, до урните са отишли 1764 души, или 5,52 процента. В община Мадан активността е 7,79 процента, в Рудозем – 7,50 процента, а в Девин – 6,48 процента.

Към момента в РИК няма постъпили жалби и сигнали за нарушения на изборния процес, посочи Йорданка Маргаритова.

🗳️Търговище

Избирателната активност в област Търговище към 11:00 часа е 5,93 процента. За да упражнят правото си на глас в избора за седмия президент на страната, до урните са отишли 6925 избиратели, съобщи председателят на Районната избирателна комисия (РИК) адв. Диана Игнатова.

За сравнение към същия час на първия тур активността в областта бе 4,91 процента.

От РИК отчетоха и гласувалите по общини. В община Търговище са гласували 3335 избиратели (5,93%), в община Попово – 1116 (4,23 %), в община Омуртаг – 1557 (6,10%), в община Антоново – 523 (11,36%) и в община Опака – 394 (7,06%) от имащите право на глас.

Игнатова каза, че към момента е прекратено машинното гласуване в 19-а секция в Търговище. Преминато е на гласуване с хартиена бюлетина.

В подвижната избирателна секция в община Търговище са гласували седем от 15, предварително заявили желание. В областната болница към този час правото си на глас са упражнили 14 пациенти от общо 20, подали заявка за това, съобщиха от пресцентъра на Община Търговище.