/ БТА

В Деня на народните будители българите отново застават пред урните, за да изберат президент и вицепрезидент на страната. Как гласуват българските граждани на балотажа? Следим развитието на избирателната активност на президентските избори на 1 ноември по данни на ЦИК и екзитполовете на социологическите агенции "Тренд" и "Мяра".

Избирателната активност за страната към 11.00 часа е 6,11%, обяви говорителят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Стоянка Балова на брифинг на комисията. 

📊 Избирателната активност по часове:

14.00 часа14,9% според  екзитпола на социологическа агенция "Тренд

13.00 часа12,2% според  екзитпола на социологическа агенция "Мяра

12.00 часа - 9.5% според екзитпола на социологическа агенция „Тренд

11.00 часа - 6,8% според  екзитпола на социологическа агенция "Мяра

10.00 часа - 4,1% според екзитпола на социологическа агенция „Тренд

09.00 часа2,1% според  екзитпола на социологическа агенция "Мяра

08.00 часа0,8% според екзитпола на социологическа агенция „Тренд

Близо 6,6 млн. души ще имат възможност да гласуват. Изборният ден започна в 7:00 часа, като избирателите могат да упражнят правото си на глас до 20:00 часа. Близо 6,6 милиона българи имат право на глас. 

На втория тур на президентските избори един срещу друг се изправят кандидатпрезидентските двойки Андрей Гюров – Георги Кандев и Илияна Йотова – Кирил Вълчев.

 

„Тренд“
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