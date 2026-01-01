Тежко пътнотранспортно произшествие доведе до сериозно затруднение на движението по първокласен път I-2 Русе – Разград – Шумен. Трафикът в засегнатия участък се осъществява двупосочно само в една лента, което създава предпоставки за забавяне.

Инцидентът е станал при 91-ви километър на пътя, съобщиха официално от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) малко след 15:00 ч. днес. Налага се временна организация на движението до разчистване на пътното платно.

На мястото на катастрофата са изпратени екипи на Пътна полиция, които регулират преминаването на автомобили.

Водачите се призовават да шофират с повишено внимание и съобразена скорост, както и да спазват стриктно указанията на органите на реда.