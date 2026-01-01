Непознат без минало. Любов без предупреждение. И едно разкритие, което ще разтърси света на двама души, осмелили се да се обикнат. Може ли любовта да устои на тайните? И готова ли е една двойка да плати цената на истината, когато миналото заплашва не само щастието, но и собствения им живот?

Първата българска вертикална драма „Да обикнеш непознат“ разказва историята на млада жена, която се бори да спаси семейния си бизнес, когато в живота й се появява мъж, изгубил спомените си. Между тях пламва силно чувство, което ще промени съдбата и на двама им. Но колкото повече се сближават, толкова по-осезаемо е усещането, че тайнственият непознат крие опасна тайна.

Освен с драматичната линия и изненадващите обрати, проектът е любопитен и с формата, в който е заснет – вертикална драма. NOVA въвежда в България за първи път иновативния жанр, превърнал се в световен феномен с пазар за над 10 милиарда долара само за 2025 г. и тенденция за по-мащабен ръст в следващите години. За разлика от традиционното кино, при този вид продукции историята е заснета във вертикален формат 9:16, който улеснява гледането му на мобилно устройство. Епизодите са кратки, но емоционално въвличащи аудиторията още от първите секунди, което е перфектният формат за следене в движение.

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Какви опасности може да крие една неочаквана любов, нямаме търпение да разберем от новата вертикална драма „Да обикнеш непознат“, която ще можем да гледаме в NOVA PLAY от 8 ноември.