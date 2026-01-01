Германският канцлер Фридрих Мерц прие украинския президент Володимир Зеленски с военни почести в канцлерството в Берлин. Мерц и Зеленски направиха инспекция на почетния караул на германските въоръжени сили, след което се оттеглиха в канцлерството за разговори и обяд.

След кацането си в Берлин, Зеленски призова за повече подкрепа за противовъздушната отбрана и енергийните доставки на страната си. Тези два въпроса са „приоритетите на днешните разговори“ в Берлин, написа Зеленски в X. Той добави, че е необходима „дипломатическа координация“.

„Всички ние имаме интерес от сигурността, стабилността и защитата на международния ред, основан на правила“, написа украинският президент. „Сега трябва да работим заедно, за да превърнем тези принципи в конкретни решения и действия.“ Зеленски благодари на Германия „за готовността ѝ да подкрепи усилията ни за защита на човешки живот“. Той добави, че двете страни са свързани с „много съществено сътрудничество“.

Украинският президент говори за „важни срещи“, които предстоят. Разговорът му с Мерц вероятно ще обхване и подготовката за среща на така наречената Коалиция на желаещите в Берлин другата седмица. Тази коалиция се състои от държави, които подкрепят Украйна във войната ѝ срещу Русия. Освен това, специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф обяви в понеделник, че представители на Украйна, Русия и САЩ ще се срещнат на 10 и 11 ноември в емирството на Персийския залив Абу Даби.

Германското правителство възнамерява да увеличи подкрепата си за Украйна. Според информация от партньорското издание на „Политико“ ХДС/ХСС и ГСДП планират да отпуснат 200 млн. евро за допълнителна зимна помощ. Коалиционните партии възнамеряват да внесат в Бундестага предложение за „небюджетирани разходи“, според правителствени източници.

Според „Политико“ 100 млн. евро ще дойдат от бюджета на Министерството на външните работи, а други 100 млн. евро - от Федералното министерство за икономическо сътрудничество и развитие. Очаква се Бюджетната комисия да одобри искането следващата седмица. Парите ще бъдат използвани, наред с други неща, за подкрепа на украински електроцентрали и друга гражданска инфраструктура, които често са обект на руски атаки.

Германската асоциация на организациите за социално подпомагане остро критикува посещението на украинския президент в Берлин и планираната допълнителна помощ. „Това е пореден шамар в лицето от Мерц към собствения му народ, като дава на Зеленски нови празни чекове, докато едновременно с това планира съкращения във всички области в Германия“, каза основателката на Съюза „Сара Вагенкнехт“ Сара Вагенкнехт пред новинарския портал „ T-Online “. Вагенкнехт подчерта, че това не са средства за зимна помощ, а по-скоро „средства за удължаване на войната“ за сметка на украинския народ. „ССВ изисква спиране на плащанията към Украйна!“