Лек автомобил е излязъл от пътя и е катастрофирал в района на жп гара „Пейо Яворов“ в Кресна. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

По първоначална информация в колата са пътували шофьорът и един пътник. Няма данни някой от тях да е пострадал, но и двамата ще бъдат прегледани от лекар.

Движението в района не е затруднено, уточниха от полицията.

Участъкът край гара „Пейо Яворов“ стана причина за проблеми с трафика и преди три седмици. На 13 октомври там се запали камион. Тогава движението беше временно спряно в двете посоки.