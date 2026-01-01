Заради пропадане на земни маси край пътя Варна – Златни пясъци дясната лента в посока курортния комплекс е затворена, съобщиха от полицията във Варна.

От Общината потвърдиха информацията за образувалото се свлачище и уточниха, че пътят е част от републиканската пътна мрежа, поради което Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) трябва да определи последващите действия.

От пресцентъра на Областната администрация допълниха, че нейни експерти са на място, за да се запознаят със ситуацията. Очаква се и становище от Областното пътно управление.

Свличането е непосредствено преди отбивката за Варненския свободен университет.