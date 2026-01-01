Управляващите избягват дебата за високите цени на горивата, електроенергията и природния газ и не предлагат собствени решения за справяне с проблема. Това заяви депутатът от ГЕРБ Тома Биков в парламента.

Той припомни, че според правилника на Народното събрание първата сряда от месеца е ден на опозицията, в който тя има право да предлага за разглеждане законопроекти и решения, дори ако те не са минали през комисии.

Като трета точка в дневния ред за днес е било предвидено да бъде обсъдено и гласувано предложение на ГЕРБ за предприемане на спешни мерки за временно намаляване и ограничаване на цените на моторните горива в България.

„Тема, която е доста актуална, която се обсъжда от вече поне 2-3 месеца и която ние сме предложили преди един месец, но тя изобщо не е стигнала до зала“, посочи Биков.

По думите му разглеждането на предложението е било отложено, след като са дадени две почивки с обща продължителност час и половина. Депутатът изрази недоволство, че вместо темата за цените на горивата парламентът е обсъждал законопроекта за българския език и други законодателни промени.

Властта обсъжда мерки срещу високите цени на горивата

Биков коментира, че по време на двуседмичната почивка на парламента са се повишили цените на горивата и електроенергията, а вчера е станало ясно и поскъпването на природния газ.

Той определи дневния ред на Народното събрание като несъответстващ на проблемите, които вълнуват обществото. Като пример посочи, че за следващия ден са предвидени технически промени в различни закони, включително в Закона за административното регулиране на производството на оптични дискове и матрици.

„Това е дневният ред на Народното събрание, респективно дневният ред на правителството, което не работи“, заяви депутатът.

По думите му ГЕРБ е очаквала управляващите да предложат свои мерки по отношение на цените на горивата, газа и електроенергията, но такива предложения липсват.

„Настояваме правителството да започне да работи и ако не приема нашите решения, да предложи свои“, каза Биков.

Той подчерта, че управляващите разполагат с достатъчно гласове, за да отхвърлят предложенията на опозицията, но според него отказът дори да бъдат обсъждани важните за обществото теми е признак, че не са готови да изпълняват възложените им отговорности.

„Колкото по-бавно вървят, толкова по-бързо времето и животът ще ги застигнат. Защото те не вършат нищо вече пет месеца. Това е правителство, съставено и ръководено от констататори, които нямат никаква връзка с живота и които цял живот са били в консуматорския сектор, а не в сектора, който пълни бюджета“, заяви той.

Високите цени на електроенергията и природния газ създават сериозен натиск върху бизнеса и могат да доведат до поскъпване на стоките от първа необходимост. За това предупреди депутатът от ГЕРБ Жечо Станков в изявление пред журналисти в парламента.

Той заяви, че обществото очаква решения за високите цени на енергията, горивата и стоките от първа необходимост, но според него управляващите не са допуснали дебат по тези теми в пленарната зала.

По думите му цената на електроенергията за предходния месец е била 2,5 пъти по-висока спрямо летните месеци. Станков посочи, че внесеният от ГЕРБ проект на решение по темата не е бил разгледан, въпреки че е внесен още в понеделник.

„Ще направим процедурно предложение в енергийната комисия днес и ще видим дали са се самозабравили колегите от „Прогресивна България“, или ще разберат, че дневният ред на обществото няма нищо общо с дневния ред, който те предлагат в Народното събрание“, заяви Станков.

Той свърза високите цени на енергоизточниците с инфлацията от 6% за предходния месец и предупреди, че поскъпването застрашава най-вече микро-, малкия и средния бизнес, който по думите му е гръбнакът на българската икономика и основен източник на приходи в държавния бюджет.

Станков даде за пример хлебопроизводителите, които според него ще бъдат сред първите засегнати от по-високите разходи. По думите му 90% от хляба в страната се произвежда в големи фурни, работещи с природен газ.

„С 33% повишение на цената на газа можем да си представим това как ще се отрази в цената на хляба в магазините“, коментира депутатът.

Той призова за мерки срещу високите цени на енергоизточниците и подчерта, че проблемът засяга не само бизнеса, но и цените на стоките и услугите от първа необходимост.

„За Бога, ще ги погубите. С какво ще го напълните следващия бюджет?“, попита Станков, визирайки малкия и средния бизнес.

Теменужка Петкова: Предложение за втория пенсионен стълб е имало, това е национализация

Предложение за пренасочване на средства от втория пенсионен стълб

е било обсъждано и такова предложение е правено. Това заяви депутатът от ГЕРБ Теменужка Петкова в коментар за информацията за кореспонденция между Министерството на финансите и Европейската комисия по темата.

„Това, което със сигурност можем да кажем, е, че такава тема е разисквана, такова предложение е правено. Това е нашата информация“, посочи Петкова.

По думите ѝ управляващите са се отказали от намеренията си заради обществената реакция. Тя определи евентуалното пренасочване на средствата като „национализация на средствата на българските граждани от втория стълб“.

Петкова коментира и определянето на минималната работна заплата. Тя припомни, че ГЕРБ е изразила позицията си още по време на дебата за методиката и показателите, предложени от управляващите.

Според нея част от заложените показатели са нереалистични и неясни, което поражда съмнения как ще бъде определян размерът на минималното възнаграждение.

„В крайна сметка се оказва, че тя ще бъде определена в такъв размер, в какъвто реши Министерският съвет, каквито размери са угодни за бюджета“, заяви депутатът.

Тя изрази критики и към състоянието на публичните финанси, като посочи, че правителството води разговори с Европейската комисия по бюджетния план за 2027 г. По думите ѝ информацията, с която ГЕРБ разполага, е, че Комисията е доста критична към бюджета.

„Така че каква ще бъде минималната работна заплата, в крайна сметка ще определи правителството“, обобщи Петкова.