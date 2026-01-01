Състав на Окръжния съд в Стара Загора наложи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ на мъж на 56 години, обвинен за палеж на автомобил в Гълъбово. По време на заседанието обвиняемият поиска да му бъде наложена мярка „домашен арест“, като заяви, че е с влошено здравословно състояние. За това настоя и защитата му.

Припомняме, че срещу мъжа са повдигнати обвинения, че на 1 ноември е запалил автомобил, собственост на 44-годишна жена. Палежът е представлявал опасност за живота на други хора, обитаващи недвижими имоти в съседство, и се е разпространил върху други имоти - къща и складова постройка.

На място са пристигнали екипи на противопожарната служба, които са потушили пламъците. Няма пострадали хора. Колата е била паркирана пред жилище на близки на потърпевшата. Според събраните към момента доказателства 56-годишният мъж е запалил автомобила, след като го залял с бензин. Мъжът и жената са се познавали и причината за палежа са влошени лични отношения.

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По време на заседанието стана известно, че въпреки началния етап на разследването, са налични данни, че деянието е извършено от обвиняемия и още две неустановени към момента лица.

Това обстоятелство даде основание на съда да приеме, че съществува реална опасност обвиняемият да извърши друго престъпление. Според съда, другата законова предпоставка - реална опасност лицето да се укрие, в настоящия случай е налице за 56-годишния мъж и се извежда от факта, че извършеното престъпление е тежко умишлено съгласно Наказателния кодекс.

Решението на съда може да бъде обжалвано пред Апелативния съд в Пловдив.