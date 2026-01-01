Скандал между роднини прерасна в побой в Гълъбово, а автомобилът на един от участниците е бил открит със сериозни материални щети. За случая съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 17 октомври, около 23:45 часа, в апартамент в града.

Сигналът е подаден от 38-годишен мъж, който съобщил, че след възникнал конфликт с негови роднини се стигнало до физическа саморазправа. Мъжът успял да избяга от жилището, но изразил притеснение, че близките му могат да повредят автомобила му, оставен пред блока.

На място е изпратен полицейски екип, който открил автомобила му, с множество вдлъбнатини и побитости по купето, както и със счупени стъкла.

Извършен е оглед на местопроизшествието. По случая е започнато разследване за повреждане на чуждо имущество.