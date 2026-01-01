Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

С предлаганите промени се актуализират предвидените прагове на програмите и проектите за инвестиционни разходи за придобиване на отбранителна техника в случаите, когато тяхното одобрение е в правомощията на министъра на отбраната, Министерския съвет и Народното събрание. Актуализират се и глобите, предвидени в административно- наказателните разпоредби на закона. Прецизира се и процедурата по възлагане на договори по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността.

Въвежда се правна уредба и се синхронизират статутът и правомощията на съвещателните органи и длъжностните лица в системата на Министерството на отбраната.

Прецизират се съществуващи разпоредби, процедури и политики, относими към военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, курсантите, колежаните, резервистите, запасните, ветераните, военноинвалидите и освободените от военна служба.

Измененията предвиждат нови възможности за преназначаване на военнослужещите в интерес на службата и в съответствие с придобитата от тях квалификация, регулиране на кариерния модел за развитие на сержантския състав, прецизиране на статута на курсантите и колежаните, както и въвеждане на правила за носенето на униформено облекло и отличителни знаци от ветерани, военноинвалиди и освободени от военна служба и др.

Въвежда се компенсиране с намалено служебно време при изпълнение на служебни задължения от военнослужещите над нормалната продължителност, като се определят ясни условия за ползване на компенсациите и почивките.

Създава се и възможност за последваща служба в запаса, като се синхронизира пределната възраст за военна служба по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България с пределната възраст за служба в запаса и пределната възраст за водене на военен отчет на резервистите и запасните по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България.