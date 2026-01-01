Съдът остави с мярка „задържане под стража” Йордан Атанасов – мъжът, обвинен, че е причинил смъртта на кучето Кнопа, посочва NOVA.

Случаят е от квартал „Кръстова вада“. Според данните на разследването около 20:50 ч. на 1 ноември Атанасов нанесъл силен удар с крак на куче от породата йоркширски териер на име Кнопа, след което животното починало.

43-годишният мъж е обвинен, че е проявил особена жестокост към животното, причинявайки смъртта му.

След като беше обявен за издирване, във вторник той се предаде в Столичната дирекция на вътрешните работи, придружен от адвоката си.

БТА

В мотивите на съда да го остави в ареста се посочва, че това не е първи път, в който Атанасов посяга на животно. Преди убийството на кучето Кнопа е имало вербална и физическа агресия. За собственика на животното е настъпила травма. Според показанията той е изживял емоционално и тежко смъртта на домашния си любимец.

Съдът прие, че обществената опасност на извършеното престъпление е изключително висока.

Прието беше още, че е налице опасност от извършване на ново представление от идентичен вид.

От прокуратурата посочват, че престъплението е извършено с особена жестокост. По случая са разпитани свидетели, проведени са разпознавания и е изготвена видеотехническа експертиза на записите на видеокамерите. Експертизата не съдържа лицева идентификация, но посочва, че лицето може да бъде установено.

При доказано подобно деяние наказателният кодекс предвижда от 2 до 10 години лишаване от свобода и глоба от 2 до 10 000 евро.

БТА

Вчера вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи във Фейсбук, че заподозреният за убийството на кучето е в СДВР с адвоката си и ще бъде задържан и конвоиран до Четвърто РУ за извършване на необходимите действия.

Кадри от инцидента се разпространяват в интернет, на тях се вижда как мъж рита куче от породата Йоркширски териер, което доведе и до протест в квартала.

Насилието над животни не бива да се толерира и да остава безнаказано. То е престъпление, което трябва да има последствия, заявиха от фондация "Четири лапи" във фейсбук пост по повод смъртта на домашното куче.

БТА

Протест след смъртта на Кнопа

Случаят предизвика силно обществено възмущение. На 2 ноември жители на квартал „Кръстова вада“ излязоха на протест в защита на животните и с искане за справедливост за деветгодишната Кнопа, посочва Vesti.bg.

Според разкази на очевидци, мъжът е проявявал агресия и към други малки кучета през предходната седмица. На запис от охранителна камера се вижда как животното е ударено силно с крак и отхвърча към паркиран автомобил.

За 4 ноември е организирана и нова демонстрация в София, в района на Народното събрание, с настояване за справедливо наказание за обвиняемия и по-ефективни мерки срещу насилието над животни.

Делото срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев

Случаят с Кнопа отново припомни едно от най-шокиращите разследвания за насилие над животни в България - това срещу Габриела Сашова от Перник и Красимир Георгиев.

Двамата бяха арестувани през март 2025 г., след като бяха разкрити видеоклипове с жестоко изтезаване и умъртвяване на животни. Според обвинението те са заснемали издевателствата и са продавали записите в интернет срещу заплащане.

Разследването установи, че в периода от март 2023 г. до декември 2024 г. са били създадени множество видеоматериали с насилие над различни животни, сред които морски свинчета, котки, хамстери, мишки и зайци. По данни от обвинителния акт двамата са предлагали и видеа по индивидуални поръчки, като цените са варирали между 130 и 700 евро.

Срещу тях са повдигнати обвинения за жестокост към животни, извършвана по особено мъчителен начин, участие в престъпно сдружение и създаване и разпространение на порнографски материали със садистично съдържание. Разследвани са и данни за пране на пари.

Какво се случва с двамата обвиняеми към 4 ноември 2026 г.?

Към момента Габриела Сашова и Красимир Георгиев продължават да са задържани, а делото срещу тях се разглежда от Софийския градски съд.

През ноември 2025 г. Върховният касационен съд промени местната подсъдност и постанови процесът да бъде преместен от Перник в София. Причината беше, че голяма част от свидетелите и участниците в процеса живеят в столицата.

Първите разпити по делото започнаха през март 2026 г. Процесът се провежда при закрити врата заради характера на доказателствата и съдържанието на видеоматериалите.

На заседанията през юли са били изслушани съдебни ветеринарни и технически експертизи, както и свидетели. Сред разпитаните са собственици на жилището, в което според обвинението са извършвани жестокостите, и техни съседи.

На 14 септември беше насрочено шестото заседание по делото, а на 6 октомври Софийският градски съд отново разгледа случая. Към 4 ноември няма съобщение за постановена присъда. И двамата остават в ареста.

Протести срещу насилието над животни в цялата страна

Арестите на Сашова и Георгиев през март 2025 г. предизвикаха масово обществено недоволство. Протести се проведоха в София, Перник, Пловдив, Бургас, Габрово и други градове.

Демонстрантите настояваха за ефективни присъди за обвиняемите, по-строги наказания за насилие над животни и промени в законодателството. Организации за защита на животните съобщиха, че са събирали доказателства за издевателствата в продължение на месеци и са ги предали на разследващите.

Недоволството продължи и след началото на съдебния процес. На 16 януари 2026 г. защитници на животните отново се събраха пред Софийския градски съд с искане за максимално тежки ефективни присъди.

През юли и септември последваха нови демонстрации пред съда, съпътстващи заседанията по делото. Протестиращите настояваха процесът да приключи и да има реални наказания за извършителите на подобни престъпления.

Сега случаят с Кнопа поставя отново въпроса за ефективността на мерките срещу насилието над животни, както и за необходимостта от последователно прилагане на закона. Предстои Софийският районен съд да се произнесе дали Йордан Атанасов ще остане за постоянно в ареста.