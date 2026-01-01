Георги и неговата партньорка преживяват незабравим уикенд в Милано и на легендарната писта „Монца“ благодарение на кампания на Fibank и Mastercard.
Един обикновен работен ден се превръща в начало на необикновено прeживяване. По време на обедната си почивка Георги получава неочаквано обаждане, което ще го отведе до една от най-емблематичните писти в света на моторните спортове.
Първата му реакция е по-скоро недоверие, отколкото въодушевление.
„Помислих, че е някакъв тип измама. Работя в областта на киберсигурността и това беше първото, което ми мина през ума“, разказва той с усмивка.
След като получава потвърждение по имейл от Първа инвестиционна банка, става ясно, че наистина предстои нещо специално. Благодарение на съвместната кампания на Fibank и Mastercard той и неговата партньорка получават възможност да посетят Милано, и да се докоснат отблизо до света на McLaren Mastercard Formula 1 Team.
„Тъкмо планирахме лятна почивка. Той ми се обади и попита дали имаме ангажименти за определени дати. После ми каза, че е печеливш в кампанията. В началото трудно можех да повярвам“, спомня си тя.
Така вместо традиционната почивка край морето двамата прекарват няколко незабравими дни в Италия в разгара на един от най-очакваните състезателни уикенди в автомобилния спорт.
Когато светът на моторните спортове оживее пред очите ти
За феновете на моторните спортове най-престижните автомобилни надпревари са синоним на скорост, технологии и емоция. На „Монца“ обаче всичко това се усеща по съвсем различен начин.
„Цялото изживяване беше наистина незабравимо. Не беше просто пътуване, а спомен, който ще остане с нас завинаги“, казва Георги.
„Автомобилите преминават с такава скорост, че първо ги чуваш, а едва след това ги виждаш. Шумът е впечатляващ, а усещането е несравнимо. Болидите на McLaren Mastercard Formula 1® Team обаче се разпознаваха лесно. Няма как да сбъркаш характерния им цвят“, разказва неговата партньорка.
Преживяването променя и отношението ѝ към спорта. Ако преди светът на моторните надпревари ѝ е изглеждал по-скоро далечен, след посещението на „Монца“ вече следи класиранията и състезанията с много по-голям интерес.
260 км/ч и емоция, която остава завинаги
Най-очакваният момент за Георги е F1 Pirelli Hot Laps преживяването в суперавтомобил на McLaren.
След кратък инструктаж той заема мястото до професионален пилот и се отправя към трасето.
„Не очаквах да е толкова впечатляващо. Ускорението е невероятно, но най-силно ме впечатли първият завой. След дългата права пилотът натисна спирачките и влезе в завоя с прецизност и скорост, които трудно могат да се опишат с думи. Тогава наистина усетих какво означава това преживяване“, споделя той.
Скоростта достига приблизително 260 км/ч. Ускорението притиска тялото към седалката, а всяка секунда на пистата носи усещане, което трудно може да бъде сравнено с нещо друго.
„За миг се почувствах част от този свят. Не просто пътник в спортен автомобил, а част от цялата емоция“, казва Георги.
Именно това превръща преживяването в нещо толкова специално. То дава достъп до свят, който повечето хора виждат само на екрана.
Повече от F1 Pirelli Hot Lap
Въпреки че надпреварите на пистата са в центъра на вниманието, пътуването предлага много повече от няколко часа край трасето.
Разходките из Милано, срещите с други гости от различни европейски държави и споделените емоции създават приятелства и спомени, които ще останат дълго след края на състезателния уикенд.
„Не очаквахме да срещнем толкова много хора от различни страни. Само за няколко дни всички започнахме да споделяме впечатления, снимки и прогнози за състезанието“, разказват двамата.
Особено силно впечатление им прави организацията на цялото пътуване.
„Всичко беше изключително добре организирано. От момента, в който тръгнахме от дома си, до завръщането ни обратно. Можехме просто да се наслаждаваме на преживяването и да бъдем в момента“, споделя неговата партньорка.
Когато ежедневните плащания отварят врата към незабравими моменти
За Георги плащането с карта или телефон е част от ежедневието. Никога обаче не е предполагал, че именно този навик може да го отведе до една от най-известните писти в света.
„Плащам с карта, защото е удобно. Никога не съм очаквал, че това ще ме отведе до Милано, Монца и възможността да преживея Hot Laps в суперавтомобил на McLaren. Това определено е спомен, който ще пазя дълго“, казва той.