Георги и неговата партньорка преживяват незабравим уикенд в Милано и на легендарната писта „Монца“ благодарение на кампания на Fibank и Mastercard.

Един обикновен работен ден се превръща в начало на необикновено прeживяване. По време на обедната си почивка Георги получава неочаквано обаждане, което ще го отведе до една от най-емблематичните писти в света на моторните спортове.

Първата му реакция е по-скоро недоверие, отколкото въодушевление.

„Помислих, че е някакъв тип измама. Работя в областта на киберсигурността и това беше първото, което ми мина през ума“, разказва той с усмивка.

След като получава потвърждение по имейл от Първа инвестиционна банка, става ясно, че наистина предстои нещо специално. Благодарение на съвместната кампания на Fibank и Mastercard той и неговата партньорка получават възможност да посетят Милано, и да се докоснат отблизо до света на McLaren Mastercard Formula 1 Team.

„Тъкмо планирахме лятна почивка. Той ми се обади и попита дали имаме ангажименти за определени дати. После ми каза, че е печеливш в кампанията. В началото трудно можех да повярвам“, спомня си тя.

Така вместо традиционната почивка край морето двамата прекарват няколко незабравими дни в Италия в разгара на един от най-очакваните състезателни уикенди в автомобилния спорт.

Когато светът на моторните спортове оживее пред очите ти

За феновете на моторните спортове най-престижните автомобилни надпревари са синоним на скорост, технологии и емоция. На „Монца“ обаче всичко това се усеща по съвсем различен начин.

„Цялото изживяване беше наистина незабравимо. Не беше просто пътуване, а спомен, който ще остане с нас завинаги“, казва Георги.

„Автомобилите преминават с такава скорост, че първо ги чуваш, а едва след това ги виждаш. Шумът е впечатляващ, а усещането е несравнимо. Болидите на McLaren Mastercard Formula 1® Team обаче се разпознаваха лесно. Няма как да сбъркаш характерния им цвят“, разказва неговата партньорка.

Преживяването променя и отношението ѝ към спорта. Ако преди светът на моторните надпревари ѝ е изглеждал по-скоро далечен, след посещението на „Монца“ вече следи класиранията и състезанията с много по-голям интерес.

260 км/ч и емоция, която остава завинаги

Най-очакваният момент за Георги е F1 Pirelli Hot Laps преживяването в суперавтомобил на McLaren.

След кратък инструктаж той заема мястото до професионален пилот и се отправя към трасето.

„Не очаквах да е толкова впечатляващо. Ускорението е невероятно, но най-силно ме впечатли първият завой. След дългата права пилотът натисна спирачките и влезе в завоя с прецизност и скорост, които трудно могат да се опишат с думи. Тогава наистина усетих какво означава това преживяване“, споделя той.

Скоростта достига приблизително 260 км/ч. Ускорението притиска тялото към седалката, а всяка секунда на пистата носи усещане, което трудно може да бъде сравнено с нещо друго.

„За миг се почувствах част от този свят. Не просто пътник в спортен автомобил, а част от цялата емоция“, казва Георги.

Именно това превръща преживяването в нещо толкова специално. То дава достъп до свят, който повечето хора виждат само на екрана.

Повече от F1 Pirelli Hot Lap

Въпреки че надпреварите на пистата са в центъра на вниманието, пътуването предлага много повече от няколко часа край трасето.

Разходките из Милано, срещите с други гости от различни европейски държави и споделените емоции създават приятелства и спомени, които ще останат дълго след края на състезателния уикенд.

„Не очаквахме да срещнем толкова много хора от различни страни. Само за няколко дни всички започнахме да споделяме впечатления, снимки и прогнози за състезанието“, разказват двамата.

Особено силно впечатление им прави организацията на цялото пътуване.

„Всичко беше изключително добре организирано. От момента, в който тръгнахме от дома си, до завръщането ни обратно. Можехме просто да се наслаждаваме на преживяването и да бъдем в момента“, споделя неговата партньорка.

Когато ежедневните плащания отварят врата към незабравими моменти

За Георги плащането с карта или телефон е част от ежедневието. Никога обаче не е предполагал, че именно този навик може да го отведе до една от най-известните писти в света.

„Плащам с карта, защото е удобно. Никога не съм очаквал, че това ще ме отведе до Милано, Монца и възможността да преживея Hot Laps в суперавтомобил на McLaren. Това определено е спомен, който ще пазя дълго“, казва той.