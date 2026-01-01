Правителството предлага ново данъчно облекчение за детско развитие и по-висок размер на съществуващите данъчни облекчения за деца. Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица бе приет на заседание на Министерския съвет днес.

Новото облекчение за развитие е 2000 евро на дете, като средствата ще покриват разходи за здравни, образователни и спортни дейности. Размерите на съществуващите и досега данъчни облекчения се вдигат значително - 5000 евро за едно дете, 10 000 евро - за две деца, 15 000 евро - за три и повече деца. За дете с увреждания облекчението ще е 12 000 евро. Запазва се възможността те да се ползват авансово през данъчната година, като така се увеличава разполагаемият доход на семействата.

Уреждат се редът, лицата и сроковете за деклариране на дължимите данъци и предоставяне на информация за изплатени доходи при преобразуване на предприятия, включително за целите на автоматичния обмен на информация. Така ще има по-голяма яснота и правна сигурност при изпълнението на тези задължения в случаите на преобразуване.

Предвижда се и на интернет страницата на Националната агенция за приходите да се публикува формата, подавана от пенсионноосигурителните и застрахователните дружества за целите на автоматичния обмен на информация с държавите членки на Европейския съюз. Досега тя се обнародваше в „Държавен вестник“.

В проекта се актуализират размерите на глобите и имуществените санкции, предвидени в закона, тъй като част от тях не са променяни от 2007 г. Целта е административните наказания да имат превантивен и възпиращ характер и да насърчават доброволното спазване на данъчното законодателство